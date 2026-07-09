На Форуме оборонной промышленности НАТО подписаны контракты на десятки миллиардов долларов

ЦАМТО, 8 июля. В Анкаре 7 июля в рамках проведения саммита стран Альянса состоялся Форум оборонной промышленности НАТО Summit Defence Industry Forum (NSDIF26).
По его итогам генсек НАТО Марк Рютте объявил о подписании многомиллиардных контрактов и меморандумов о взаимопонимании с компаниями Европы и Северной Америки.
Ниже перечислены наиболее крупные из них.
- Страны НАТО в течение ближайших пяти лет намерены инвестировать более 40 млрд. долл. в развитие БЛА и систем противодействия им в рамках новой инициативы NATO Drone Edge.
О запуске программы заявил генеральный секретарь НАТО М.Рютте, выступая 7 июля на форуме NSDIF26 в Анкаре. По его словам, инициатива NATO Drone Edge нацелена на комплексное усиление возможностей союзников в сегментах производства БЛА, развертывания многослойных систем борьбы с беспилотниками, а также подготовки личного состава для эксплуатации и интеграции этих систем в общую архитектуру войск.
- НАТО начинает переговоры о закупке до 10 самолетов GlobalEye (Saab) вместо устаревших E-3A Sentry AWACS
Шведская компания Saab объявила о начале официальных переговоров с НАТО по приобретению до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye для замены парка Boeing E-3A Sentry. Генеральный директор Saab Микаэль Йохансон сообщил, что поставки возможны уже с 2030 года, цена – порядка 400–450 млн. долл. за единицу.
- НАТО закупит до 5 беспилотников MQ-4C Triton компании Northrop Grumman
Норвегия, Финляндия, Германия и Дания подписали письмо о намерениях на закупку до пяти высотных разведывательных БЛА MQ-4C Triton производства Northrop Grumman. Это первая закупка дронов данного типа для нужд альянса; они дополнят парк RQ-4D Phoenix на авиабазе Сигонелла (Италия).
- Lockheed Martin и Rheinmetall подписали меморандум о совместном производстве ракет ATACMS в Германии
Американская Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании по совместному производству ракет ATACMS на территории Германии – впервые за пределами США.
- НАТО анонсировало модернизацию парка самолетов A400M и расширение флота A330 MRTT
В рамках форума объявлено о запуске многонациональной программы модернизации военно-транспортных самолетов Airbus A400M и расширении парка заправщиков/транспортников A330 MRTT на одну единицу.
- Isar Aerospace заключила контракт с Maritime Launch Services (Канада) на доступ к космодрому в Новой Шотландии
Немецкая компания Isar Aerospace подписала соглашение с канадской Maritime Launch Services на доступ к инфраструктуре Spaceport Nova Scotia с целью повышения готовности к орбитальным пускам. Сделка анонсирована в рамках NSDIF26.
Другие аспекты первого дня саммита в Анкаре и некоторые положения проекта итоговой декларации
- Неамериканские члены НАТО увеличили военные расходы в 2025 году на 20% – до 574 млрд. долл.
По данным, приведенным в статье М.Рютте для The Washington Post, неамериканские союзники увеличили военные расходы в 2025 году на 20%, которые достигли 574 млрд. долл. В проекте итоговой декларации саммита будет зафиксировано, что европейские союзники и Канада увеличили инвестиции в оборону более чем на 139 млрд. долл.
- М.Рютте указал на два главных препятствия для НАТО: перегруженность ОПК и нехватка личного состава
Генсек НАТО заявил, что ключевыми проблемами альянса остаются перегруженность оборонно-промышленных мощностей из-за украинского конфликта и дефицит возможностей для набора и подготовки военнослужащих.
- Союзники по НАТО подпишут меморандум по экосистеме оборонной промышленности
По данным турецких СМИ, лидеры стран-членов НАТО подпишут меморандум по развитию оборонно-промышленной экосистемы и подтвердят обязательства по доведению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.
Поддержка Украины
- Итоговая декларация зафиксирует 70 млрд. евро военной поддержки Украине в 2026 году
В проекте итоговой декларации саммита закреплен пакет военной помощи Украине в размере 70 млрд. евро на 2026 год и обязательство сохранить аналогичный или больший объем поддержки в 2027 году. США в финансировании пакета участвовать не будут.
- Германия обязалась внести наибольший индивидуальный взнос в новый пакет помощи Киеву
Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что доля Германии в новом пакете военной поддержки Украины станет самой большой среди государств-членов альянса.
Россия. Иран
- Итоговая декларация подтверждает твердую приверженность статье 5 Вашингтонского договора
В проекте итоговой декларации саммита, согласованном всеми 32 послами государств-членов НАТО, вновь подтверждается твердая приверженность принципу коллективной обороны согласно статье 5.
- Россия охарактеризована в декларации как "долгосрочная угроза" безопасности альянса
По данным Reuters, лидеры стран-членов НАТО намерены охарактеризовать Россию как "долгосрочную угрозу безопасности" для блока.
- Декларация содержит призыв к Ирану соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе
В итоговой декларации союзники по НАТО призывают Иран неукоснительно соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе и подтверждают недопустимость получения Ираном ядерного оружия.
США-НАТО
- Трамп принял участие в саммите после личного приглашения Эрдогана
Президент США Дональд Трамп первоначально не планировал приезжать на саммит, однако изменил решение после личного приглашения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Турция и США обозначили "перезагрузку" оборонных отношений
По итогам первого дня саммита зафиксированы сигналы о перезагрузке отношений между Турцией и США в оборонной сфере, включая обсуждение снятия санкций CAATSA и возможность поставки истребителей F-35.