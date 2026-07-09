На Форуме оборонной промышленности НАТО подписаны контракты на десятки миллиардов долларов

ЦАМТО, 8 июля. В Анкаре 7 июля в рамках проведения саммита стран Альянса состоялся Форум оборонной промышленности НАТО Summit Defence Industry Forum (NSDIF26).

По его итогам генсек НАТО Марк Рютте объявил о подписании многомиллиардных контрактов и меморандумов о взаимопонимании с компаниями Европы и Северной Америки.

Ниже перечислены наиболее крупные из них.

- Страны НАТО в течение ближайших пяти лет намерены инвестировать более 40 млрд. долл. в развитие БЛА и систем противодействия им в рамках новой инициативы NATO Drone Edge.

О запуске программы заявил генеральный секретарь НАТО М.Рютте, выступая 7 июля на форуме NSDIF26 в Анкаре. По его словам, инициатива NATO Drone Edge нацелена на комплексное усиление возможностей союзников в сегментах производства БЛА, развертывания многослойных систем борьбы с беспилотниками, а также подготовки личного состава для эксплуатации и интеграции этих систем в общую архитектуру войск.

- НАТО начинает переговоры о закупке до 10 самолетов GlobalEye (Saab) вместо устаревших E-3A Sentry AWACS

Шведская компания Saab объявила о начале официальных переговоров с НАТО по приобретению до 10 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления GlobalEye для замены парка Boeing E-3A Sentry. Генеральный директор Saab Микаэль Йохансон сообщил, что поставки возможны уже с 2030 года, цена – порядка 400–450 млн. долл. за единицу.

- НАТО закупит до 5 беспилотников MQ-4C Triton компании Northrop Grumman

Норвегия, Финляндия, Германия и Дания подписали письмо о намерениях на закупку до пяти высотных разведывательных БЛА MQ-4C Triton производства Northrop Grumman. Это первая закупка дронов данного типа для нужд альянса; они дополнят парк RQ-4D Phoenix на авиабазе Сигонелла (Италия).

- Lockheed Martin и Rheinmetall подписали меморандум о совместном производстве ракет ATACMS в Германии

Американская Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall подписали меморандум о взаимопонимании по совместному производству ракет ATACMS на территории Германии – впервые за пределами США.

- НАТО анонсировало модернизацию парка самолетов A400M и расширение флота A330 MRTT

В рамках форума объявлено о запуске многонациональной программы модернизации военно-транспортных самолетов Airbus A400M и расширении парка заправщиков/транспортников A330 MRTT на одну единицу.

- Isar Aerospace заключила контракт с Maritime Launch Services (Канада) на доступ к космодрому в Новой Шотландии

Немецкая компания Isar Aerospace подписала соглашение с канадской Maritime Launch Services на доступ к инфраструктуре Spaceport Nova Scotia с целью повышения готовности к орбитальным пускам. Сделка анонсирована в рамках NSDIF26.

Другие аспекты первого дня саммита в Анкаре и некоторые положения проекта итоговой декларации

- Неамериканские члены НАТО увеличили военные расходы в 2025 году на 20% – до 574 млрд. долл.

По данным, приведенным в статье М.Рютте для The Washington Post, неамериканские союзники увеличили военные расходы в 2025 году на 20%, которые достигли 574 млрд. долл. В проекте итоговой декларации саммита будет зафиксировано, что европейские союзники и Канада увеличили инвестиции в оборону более чем на 139 млрд. долл.

- М.Рютте указал на два главных препятствия для НАТО: перегруженность ОПК и нехватка личного состава

Генсек НАТО заявил, что ключевыми проблемами альянса остаются перегруженность оборонно-промышленных мощностей из-за украинского конфликта и дефицит возможностей для набора и подготовки военнослужащих.

- Союзники по НАТО подпишут меморандум по экосистеме оборонной промышленности

По данным турецких СМИ, лидеры стран-членов НАТО подпишут меморандум по развитию оборонно-промышленной экосистемы и подтвердят обязательства по доведению расходов на оборону до 5% ВВП к 2035 году.

Поддержка Украины

- Итоговая декларация зафиксирует 70 млрд. евро военной поддержки Украине в 2026 году

В проекте итоговой декларации саммита закреплен пакет военной помощи Украине в размере 70 млрд. евро на 2026 год и обязательство сохранить аналогичный или больший объем поддержки в 2027 году. США в финансировании пакета участвовать не будут.

- Германия обязалась внести наибольший индивидуальный взнос в новый пакет помощи Киеву

Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что доля Германии в новом пакете военной поддержки Украины станет самой большой среди государств-членов альянса.

Россия. Иран

- Итоговая декларация подтверждает твердую приверженность статье 5 Вашингтонского договора

В проекте итоговой декларации саммита, согласованном всеми 32 послами государств-членов НАТО, вновь подтверждается твердая приверженность принципу коллективной обороны согласно статье 5.

- Россия охарактеризована в декларации как "долгосрочная угроза" безопасности альянса

По данным Reuters, лидеры стран-членов НАТО намерены охарактеризовать Россию как "долгосрочную угрозу безопасности" для блока.

- Декларация содержит призыв к Ирану соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе

В итоговой декларации союзники по НАТО призывают Иран неукоснительно соблюдать свободу судоходства в Ормузском проливе и подтверждают недопустимость получения Ираном ядерного оружия.

США-НАТО

- Трамп принял участие в саммите после личного приглашения Эрдогана

Президент США Дональд Трамп первоначально не планировал приезжать на саммит, однако изменил решение после личного приглашения президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

- Турция и США обозначили "перезагрузку" оборонных отношений

По итогам первого дня саммита зафиксированы сигналы о перезагрузке отношений между Турцией и США в оборонной сфере, включая обсуждение снятия санкций CAATSA и возможность поставки истребителей F-35.