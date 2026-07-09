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ЦАМТО

TKMS выбрана предпочтительным претендентом на поставку НАПЛ Type-212CD ВМС Канады

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Источник изображения: Фото: TKMS

ЦАМТО, 8 июля. ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) выбрана правительством Канады в качестве предпочтительного претендента на поставку патрульных подлодок (CPSP – Canadian Patrol Submarine Project) для ВМС страны.

Данное решение ведет к получению заказа на постройку 12 неатомных подводных лодок Type-212CD в рамках трехстороннего сотрудничества между Канадой, Германией и Норвегией.

По заявлению TKMS, предложенная ВМС Канады подводная лодка Type-212CD разработана совместно с Норвегией для эксплуатации, прежде всего, в Арктике и Северной Атлантике, а также теплых водах Тихого океана.

В случае успешного завершения переговоров с TKMS, контракт на поставку НАПЛ будет заключен в рамках межправительственного соглашения. Согласно планам, подписание контракта состоится не позднее конца 2027 года. Он станет крупнейшим разовым заказом в истории TKMS.

Как предполагается, первая подлодка будет поставлена ВМС Канады к 2033 году. При этом первые четыре НАПЛ должны быть поставлены раньше запланированного срока, в 2034 году, до снятия с вооружения подлодок класса Victoria.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года министр национальной обороны Канады Билл Блэр объявил о начале процедуры приобретения для ВМС страны до 12 новых неатомных подводных лодок, которые заменят устаревшие ДЭПЛ класса Victoria.

В настоящее время на вооружении состоят 4 приобретенные у Великобритании в 1998 году ДЭПЛ класса Victoria, три из которых находятся в ремонте.

В рамках проекта "Канадская патрульная подводная лодка" (CPSP) ВМС Канады планируют принять на вооружение малозаметную НАПЛ с увеличенной дальностью и продолжительностью плавания, способную выполнять задачи в условиях Арктики. НАПЛ позволят контролировать морские пути сообщения, проецировать военную мощь и станут сдерживающим фактором для потенциального противника.

В сентябре 2024 года МНО Канады выпустило запрос на предоставление информации с целью оценки рынка неатомных подлодок. Ориентировочная стоимость программы оценивается в сумму от 60 до 100 млрд. канадских долл. (от 39,6 до 66 млрд. евро). Заинтересованные поставщики представили ответы в феврале 2025 года.

В августе 2025 года правительство Канады объявило, что выбрало немецкую ThyssenKrupp Marine Systems с проектом Type-212CD и южнокорейскую Hanwha Ocean с проектом KSS-III Batch II в качестве предпочтительных претендентов для реализации проекта CPSP. В числе требований ВМС Канады к новой НАПЛ были названы: дальность хода – не менее 7000 морских миль, автономность в подводном положении – не менее 21 суток, возможность действий в приарктическом и подледном пространстве, вооружение торпедами, противокорабельными и крылатыми ракетами большой дальности.

В течение последнего года власти Канады вели переговоры с компаниями-претендентами для уточнения требований и дальнейшего продвижения процесса закупки. Окончательные предложения финалисты представили в марте 2026 года. Процесс уточнения деталей предложений завершился 29 апреля 2026 года.

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Великобритания
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Южная Корея
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