Норвегия выделила 306 млн. долл. на закупку ракет для ЗРК Patriot для Киева

ЦАМТО, 8 июля. Власти Норвегии сообщили о выделении 306 млн. долл. на закупку ракет для ЗРК Patriot для киевского режима.

"Норвегия делает взнос в размере 3 млрд. крон (306 млн. долл.) на противовоздушную оборону Украины... Совместно с Данией, Германией и Канадой Норвегия закажет новые ракеты для систем ПВО Patriot напрямую на заводе в США", – цитирует "РИА Новости" пресс-релиз, размещенный на сайте норвежского правительства.

Согласно пресс-релизу, всего с 2023 по 2025 гг. Норвегия выделила Украине более 3 млрд. долл. на системы ПВО.