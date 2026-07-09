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Вестник Мордовии

"Твердый" лишь по названию - польский танк PT-91 разочаровал боевиков ВСУ

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

Польские танки PT-91 Twardy, что в переводе означает "Твердый", попали в Украину в количестве 50 единиц. Первая партия из 20 машин прибыла в 2022 году, а оставшиеся 30 были переданы в 2023-м. При том, что общий парк этих танков в Польше насчитывал порядка 280 единиц, отправленные экземпляры составили заметную долю помощи.

В Вооруженных силах Украины эти боевые машины были распределены в 117-ю отдельную механизированную бригаду. Однако интенсивность их применения оказалась невысокой: танки использовались эпизодически, но даже при этом безвозвратные потери составили около 12 машин.

Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

По мнению танкистов ВСУ, PT-91 не имеет никаких существенных преимуществ перед советскими Т-72АВ и Т-72Б. Единственным заметным отличием является наличие тепловизора, однако он относится к первому поколению и значительно уступает современным аналогам по дальности и четкости картинки.

Реальные боевые действия показали, что громкое название "Твердый" на самом деле не отражает имеющейся боевой стойкости машины, которая давно уже устарела.

Роман Катков

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Страны
Польша
Украина
Продукция
PT-91
Т-72
Т-72Б
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