Саммит НАТО: на фоне ухода американцев европейские армии наращивают мощь, но действуют вразнобой (Le Monde, Франция)

Le Monde: у Европы большие проблемы с перевооружением

На саммите НАТО европейцы намерены заявить о своих возросших возможностях по перевооружению, пишет Le Monde. Однако фактически они выдают желаемое за действительное.

Филипп Жаке (Philippe Jacqué)

Лидеры европейских стран — членов НАТО собрались в Анкаре. Они хотят доказать, что могут нарастить оборонные возможности для отражения любой атаки. Однако, несмотря на все усилия, Европе по-прежнему трудно действовать согласованно.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посетил Вашингтон 24 июня, за две недели до саммита в турецкой столице. Он заявил: "В Анкаре мы покажем всему миру, что выполняем обязательства, взятые в Гааге в 2025 году". Рютте надеялся убедить Трампа в том, что Европа серьезно относится к укреплению коллективной обороны, о котором просят США.

Но президент США непоколебим. Ранее он именовал НАТО "бумажным тигром". 2 июля он назвал "нелепым" то, что Вашингтон поддерживает "односторонние" отношения с альянсом. Он обвинил союзников, особенно Германию, в недостаточных расходах по сравнению с США. Это вновь обострило отношения между Белым домом и европейцами.

В Вашингтоне 24 июня Рютте напомнил Трампу, что за последнее десятилетие европейские союзники и Канада потратили на оборону дополнительно 1,2 трлн долларов (1,05 трлн евро). После начала конфликта на Украине в 2022 году, а особенно с 2025 года, когда страны обязались довести военные расходы до 3,5% от ВВП к 2035 году, европейцы стали действовать активнее.

Сокращение американского присутствия

В 2021 году европейские страны тратили на армию менее 250 млрд евро (чуть более 1% от ВВП). В 2025 году расходы достигли 418 млрд евро (2,2%). В 2026 году они должны составить 454 млрд евро (2,4%), по данным Европейского оборонного агентства.

Страны Прибалтики и Польша уже тратят 5% от ВВП на оборону. Германия обязалась довести расходы до 3,5% к 2029 году. Великобритания планирует повысить их с 2,3% до 2,7% к 2028 году. Франция и Италия (по 2% в 2025 году) законодательно закрепили цель в 2,5% к 2030 году.

Но достаточно ли этого, чтобы компенсировать вывод американских войск из Европы? США заявляют о переориентации сил на Азию. Поможет ли Европе перевооружение стать менее зависимой от Вашингтона?

В мае администрация Трампа объявила о существенном сокращении сил, которые могут быть направлены в Европу в случае атаки. Речь идет о трети истребителей, половине стратегических бомбардировщиков B-52, а также о выводе значительной части военно-морских сил.

Вашингтон также отказался от постоянного размещения в Германии ракет Tomahawk и Dark Eagle, способных нанести удар по территории России: их развертывание могло быть воспринято Москвой как эскалация.

По оценкам Международного института стратегических исследований, для полного замещения выводимых американских мощностей Европе потребуется более 870 млрд евро. Это колоссальная сумма, особенно на фоне необходимости сокращать другие расходы, в том числе социальные.

Проблемы европейской обороны

Алис Рюфо, министр-делегат при министре вооруженных сил Франции, заявила Politico 24 июня: "Главная задача Европы — найти способ компенсировать стратегические возможности США". Речь идет об истребителях, бомбардировщиках, морских патрульных самолетах. Но она добавила: "Заменять американские возможности один в один нелогично. Европейцы воюют не так, как американцы".

Джон Стрингер, заместитель верховного главнокомандующего силами НАТО, заявил Bloomberg 3 июля: "Европейские союзники явно взяли на себя компенсацию вывода американских сил из Европы". По его словам, это признак "более сильной Европы внутри более сильного НАТО".

Однако уход американцев вновь обнажил слабые места европейских армий. В конце 2025 года Эли Тененбаум из Французского института международных отношений (IFRI) опубликовал исследование о вооружениях Европы. Вывод: несмотря на некоторый прогресс, "оперативная автономия Европы пока невозможна".

По отдельным направлениям Европа может компенсировать вывод американских фрегатов или танков. Например, у нее есть истребители. Но остро не хватает боеприпасов и вспомогательных средств: заправщиков, радаров, тяжелых транспортных самолетов для быстрой переброски войск.

Особенно острая нехватка ощущается в системах ПВО. Они должны обнаруживать, перехватывать и уничтожать снаряды, ракеты и дроны. Европа также испытывает дефицит средств поражения средней и большой дальности, беспилотников и разведывательного оборудования. Не хватает и подготовленных специалистов. Кроме того, как показал конфликт на Украине, Европе необходимо возобновить массовое производство доступных вооружений, не снижая инвестиций в высокотехнологичные системы.

Множество совместных проектов

Европа осознает эти проблемы. Но из-за нехватки финансирования она пыталась разрабатывать вооружения совместно — через многочисленные совместные проекты. Самюэль Фор из Института стратегических исследований Военной школы отмечает, что в некоторых сегментах это сработало. Он привел в пример транспортный самолет A400M, заправщик A330-MRTT и вертолет Tigre. Эти машины производятся, ожидаются новые заказы. Объявлений по этому поводу ждут на саммите в Анкаре.

Европа также создала системы, ставшие ключевыми для обороны. Среди них — навигационная группировка Galileo, европейский конкурент GPS, отмечает Федерико Сантопито из Института международных стратегических отношений.

Франция долго продвигала идею европейской спутниковой группировки. Это должно было снизить зависимость от США, особенно для правительственных служб связи, которыми пользуются военные. Еврокомиссия в итоге ее создала. Это доказывает: когда Европа действует сообща, она способна создавать высококлассные системы. Вслед за этим стартовал проект спутниковой связи IRIS² — будущий европейский конкурент Starlink.

Однако, по словам Фора, в последние годы совместные проекты даются гораздо труднее. Пример — отказ от авиационной части (NGF) в программе SCAF, в которой участвовали Франция, Германия и Испания. Или проект Eurodrone, который буксует из-за задержек и разногласий между промышленниками. В то же время Италия и Германия договорились о совместном производстве новых итальянских танков.

С 2014 года европейцы обязались закупать совместно не менее 35% военной техники, разработанной в Европе. Однако в 2025 году этот показатель составил лишь 24%, по данным Европейского оборонного агентства. И это несмотря на появление новых финансовых инструментов и механизмов совместных закупок.

С ростом оборонных бюджетов страны стараются быстро восполнить арсеналы. Они делают ставку на национальную промышленность, которую могут контролировать, а крупные долгосрочные программы отходят на второй план. Об этом говорит Камиль Гран, генеральный секретарь ASD (европейского лобби оборонных компаний) и бывший замгенсека НАТО. "Наблюдается своего рода ренационализация закупок, — отмечает он. — Это заметно и в Германии, и в Польше".

Перекрестные поставки

Вместо собственных разработок большинство европейских стран предпочитают срочно закупать вооружения за рубежом. За последние годы на это ушло не менее 260 млрд евро. Эти деньги были направлены американскому оборонпрому. При этом он едва справляется с таким объемом заказов, отмечает Рютте.

Европа также обращается к Израилю, Турции и Южной Корее. Последняя за пятьдесят лет создала мощную конкурентоспособную оборонную промышленность. "Это не случайность, — напоминает Лео Перья-Пенье из IFRI. — Когда США начали выводить силы с Корейского полуострова, Сеулу пришлось рассчитывать на себя. Сегодня уход американцев из Европы — это шанс для европейцев взять судьбу в свои руки. Но для этого нужны масштабные инвестиции".

Франция выступает против закупок вне Европы и производства на своей территории неевропейских вооружений по лицензии. Она настаивает на том, чтобы военная техника и вооружения разрабатывались и производились в Европе — ради европейского суверенитета.

Для экспорта или использования американского оружия, боеприпасов и техники требуется разрешение Пентагона. Это создает сложности на фоне растущей напряженности с Вашингтоном. После угрозы США вторгнуться в Гренландию в начале 2025 года Дания сделала выводы. Она заказала франко-итальянские системы ПВО Mamba вместо традиционных американских Patriot.

Из-за трудностей с многосторонней кооперацией французы продвигают минимальную европеизацию через перекрестные сделки. Пример — контракты со Швецией: Париж продал Стокгольму четыре фрегата и ракеты, а в ответ закупил у Saab ракеты и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Global Eye. Самюэль Фор, автор статьи "Перевооружение государств против Европы" (журнал Hérodote, 2025/4, № 199), с сожалением констатирует: эта стратегия пока не меняет структуру закупок в Европе. Основная часть по-прежнему идет на национальном уровне и за пределами Европы — в ущерб европейской кооперации.

Наблюдатели следят за инициативой ELSA, в которую входят шесть стран, включая Францию, Германию и Великобританию. Они хотят разработать собственные ракеты средней и большой дальности, чтобы не зависеть от США. "Пока все очень расплывчато", — считает Лео Перья-Пенье. "Два года ушло на чисто концептуальную работу. Это еще не реальный уровень", — добавляет Фабиан Хофман, специалист по ракетам из Норвежского института оборонных исследований.

Есть и луч надежды для массового и недорогого перевооружения Европы — особенно в сфере дронов и ракет. Украина создала собственную инновационную и проверенную на практике промышленную базу. Европейские компании все чаще сотрудничают с украинскими фирмами: они не только поставляют оружие, но и надеются использовать это сотрудничество для собственного перевооружения.