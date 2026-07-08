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Техносфера

3 килограмма, 130 кубических сантиметров и 13 лошадиных сил: Новый российский двигатель для БПЛА

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АПД-13
Российский поршневой двигатель АПД-13.
Источник изображения: tehnoomsk.ru

Показанный впервые 6 июля 2026 года новый российский поршневой авиадвигатель для беспилотных летательных аппаратов АПД-13 уже прошел комплекс наземных и летных испытаний. По информации разработчиков, он не уступает аналогичным иностранным силовым агрегатам, а на подходе еще один компактный поршневой двигатель, разработанный в нашей стране – мощностью 6 лошадиных сил. Какие у АПД-13 характеристики и аналоги за рубежом? Рассказываем в нашем материале.

АПД-13 разработан в структурах Объединенной двигателестроительной корпорации и впервые представлен в июле 2026 года на выставке Иннопром в Екатеринбурге. Сообщается, что он предназначен для использования в российских гражданских БПЛА, где такой силовой агрегат заменит иностранные. По своим характеристикам это двухтактный двухцилиндровый авиационный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 13 лошадиных сил, массой 3,4 килограмма с рабочим объемом 130 кубических сантиметров и ходом поршня 37,5 мм. Также сообщается, что он позволяет беспилотникам работать на высотах до 3 километров.

Разработчики не сообщают точные цифры расхода топлива, но отмечают, что новый двигатель отличается его оптимальным расходом. «Благодаря внешнему смесеобразованию обеспечивается снижение нагрузки на цилиндры, высокий уровень экологичности и эффективное регулирование расхода горючего на разных режимах. Применение принудительного искрового зажигания гарантирует надежный запуск и гибкость в управлении мощностью и экономичностью, а также стабильную работу на разных оборотах», — сообщают в ОДК.

Новый российский поршневой двигатель АПД-13 уже проверен на испытательном стенде, проведены наземные и летные испытания опытного образца. Пока не сообщается, на каких именно российских БПЛА используется (или будет использоваться) данный силовой агрегат, но появление его – это однозначно хорошая новость на фоне большого количества импортных двигателей в данной сфере авиации.

Поиск прямых зарубежных аналогов с мощностью 13 л.с. при массе 3,4 кг дал следующие результаты. Ближайший серийный двигатель, китайский DLE130, имеет те же 13 л.с., объём 130 см³ и ход поршня 37,5 мм, но весит около 3 кг, что легче АПД-13, однако его высотный потолок, по доступным данным, ниже заявленных для российского двигателя 3 км. Немецкий Hirth 4201 развивает 13,6 л.с., но масса агрегата достигает 7,14 кг — вдвое больше. Итальянский Zanzottera 101HS выдаёт 11 л.с. и значительно легче, но уступает в мощности. Серийная линейка 3W International включает множество двухтактных двигателей для БПЛА, однако модель с 13 л.с. в открытых источниках отсутствует. Таким образом, АПД-13 занимает нишу компактного двигателя средней мощности, сопоставимого с лучшими китайскими образцами по удельной мощности, но превосходящего европейские аналоги по массогабаритным характеристикам при сохранении высотности.

Михаил Петровский

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