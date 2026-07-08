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Деловая газета "Взгляд"

Польша подписала с партнерами по НАТО договор о центре ремонта ракет для Patriot

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Источник изображения: Фото: TASS/Bernd Wüstneck

Польша подписала соглашение о создании центра ремонта ракет РАС-3 для Patriot

Варшава договорилась с рядом западных стран о запуске европейского предприятия для производства и технической поддержки боеприпасов американских зенитных комплексов Patriot.

Польша заключила договор с Соединенными Штатами, Германией, Нидерландами и Швецией об открытии европейского центра обслуживания ракет PAC-3 для зенитно-ракетных комплексов Patriot, рассказал министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы подписали соглашение с США, Германией, Нидерландами и Швецией о создании в Европе центра обслуживания ракет PAC-3 для систем Patriot", – написал глава оборонного ведомства в соцсети.

Политик отметил, что реализация этой инициативы позволит существенно нарастить мощности, а также ускорить процессы выпуска и ремонта боеприпасов, передает РИА "Новости".

Он подчеркнул стремление Варшавы не ограничиваться закупками современных вооружений, но и активно участвовать в их производстве и обслуживании на территории Европы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной этого года Варшава отказалась передавать свои системы противоракетной обороны Patriot американской стороне.

В конце прошлого года Польша, Германия и Норвегия договорились закупить противоракеты к этим комплексам для Украины на 500 млн долларов.

Ранее закупочное агентство НАТО заключило контракт на изготовление тысячи ракет для данных зенитно-ракетных комплексов.

Мария Иванова

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Страны
Германия
Нидерланды
Норвегия
Польша
США
Украина
Швеция
Продукция
Patriot ЗРК
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