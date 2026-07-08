Россия развернула редкую авиационную систему дальнего радиолокационного обнаружения А-50У для обеспечения перехвата украинских крылатых ракет "Фламинго" (Military Watch Magazine, США)

MWM: ВКС России развернули системы А-50У для перехвата украинских "Фламинго"

Использование Киевом новых ракет наземного базирования FP-5 "Фламинго" заставило Москву поднять в воздух редкие авиакомплексы А-50У, пишет MWM. Способность самолета "заглядывать" за рельеф местности позволила сетям ПВО заметить низколетящие цели на 30 минут раньше и скоординировать истребители.

Воздушно-космические силы России развернули системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) А-50У для обеспечения поддержки мер по противоракетной обороне, в частности, для перехвата ударов крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго", которые запускаются с территории Украины по важным стратегическим целям. Внимание к этому событию усилилось после того, как в ранние часы 5 июня российские средства ПВО сбили более пяти таких ракет, которые следовали по "волжскому маршруту" через Волгоград в направлении Воткинска в Удмуртии. На борту А-50У установлен самый мощный из всех находящихся на вооружении России бортовых радаров. Этот самолет представляет собой усовершенствованный вариант советской системы А-50, в котором реализован широкий спектр современных технологий программы ДРЛОиУ А-100, реализация которой значительно затянулась.

Считается, что целью ракетного удара, который Украина нанесла 4 июля, был Воткинский машиностроительный завод, где производятся баллистические ракеты для системы "Искандер-М". Эта система играет ключевую роль в военной кампании России как в стратегическом, так и в тактическом плане, а также является основой российской доктрины на случай потенциальных конфликтов с НАТО, поэтому срыв производства на этом предприятии стал бы чрезвычайно значимым успехом. Сообщений о попаданиях ракет не поступало, что свидетельствует об эффективности систем ПВО: согласно сообщениям, российские средства обороны и истребители перехватили группу крылатых ракет на подлете к цели. В рамках операций по противоракетной обороне около 00:40 5 июля в воздух поднялся самолет А-50У, что позволило улучшить обнаружение в районах рек и пересеченной местности, где покрытие наземных РЛС более слабое.

На большой высоте датчики и каналы передачи данных самолета А-50У могут значительно улучшить обзор обстановки в сетях противовоздушной обороны, причем его способность "заглядывать" за горизонт видимости радиолокационных станций особенно ценна при противодействии крылатым ракетам, которые летят по траекториям, прилегающим к рельефу местности. Эта система позволяет обнаруживать и отслеживать крылатые ракеты примерно на 10–30 минут раньше, чем в случае с наземными системами, а также обеспечивает значительно более широкий охват, чем могут обеспечить сети наземных РЛС. Системы связи самолета также используются для управления и координации действий в рамках сложных многоуровневых систем противовоздушной обороны. Дальность полета усовершенствованной версии А-50У на 15–20% выше, чем у базовой версии, благодаря чему каждый самолет может оставаться в воздухе более 9 часов без дозаправки; кроме того, в самолет интегрирован радиолокатор "Шмель-II", который обеспечивает увеличение радиуса обнаружения и слежения за истребителями на 33%. Таким образом, А-50У может отслеживать до 300 объектов и передавать координаты целей на 40 сопровождающих боевых самолетов, тогда как исходная модификация могла отслеживать лишь 200 объектов и передавать данные только 20 самолетам.

Хотя ВСУ на протяжении всего конфликта наносили удары крылатыми ракетами по широкому спектру целей, ранее для этого использовались исключительно англо-французские ракеты Storm Shadow/SCALP, которые запускались с воздуха и изначально могли поражать только цели на международно признанной территории Украины. Ракета FP-5 доступна в гораздо большем количестве. Кроме того, ее можно использовать против любых целей, поскольку она предназначена для наземного запуска, а значит, количество запусков не ограничивается небольшим числом истребителей или их готовностью к боевым действиям. Хотя в прошлом российские войска добились значительных успехов в уничтожении объектов, связанных с ракетной программой, растущая интенсивность запусков свидетельствует о том, что эти удары носили ограниченный характер.

Первоначально, до того как Украина начала наносить удары крылатыми ракетами вглубь территории России, парк самолетов А-50У активно использовался для поддержки операций противовоздушной обороны против ВСУ. Одним из наиболее заметных примеров стало сообщение об использовании этой системы в начале ноября 2023 года для наведения ракеты 40Н6 системы противовоздушной обороны С-400 на цель, которая находилась на расстоянии около 400 км на малой высоте. Эти ракеты разработаны для поражения целей на таких экстремальных дальностях с использованием данных целеуказания, которые поступают с воздушных средств или передовых наземных РЛС. По имеющимся данным, А-50У также использовался для поддержки действий истребителей Су-35 в воздушном бою с применением ракет дальнего действия Р-37. Эти ракеты способны поражать цели на расстоянии до 350 километров при запуске с истребителей. Р-37 были разработаны для запуска с перехватчиков МиГ-31, которые оснащены более мощными радарами, чем Су-35, при этом другие российские самолеты, помимо МиГ-31, полагаются на А-50 для ведения боя на очень больших дальностях.