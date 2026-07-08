Россия внедряет “противоракетный щит” для защиты танков на передовой. Как устроена система “Арена-М”? (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия продемонстрировала новейшую систему активной защиты танков

Бронетанковые войска РФ теперь под надежным щитом, пишет MWM. На Западе обнаружили, что основной боевой танк Т-72Б3 оснастили новейшей системой активной защиты "Арена-М". Автор статьи уверяет - теперь у российских танкистов нет конкурентов.

На кадрах с украинского театра военных действий обнаружена новая конфигурация российского основного боевого танка Т-72Б3, объединившая улучшенную броню и систему активной защиты “Арена-М”. Танк вел огонь со скрытой огневой позиции в составе группы войск “Центр” в Днепропетровской области и, судя по всему, был задействован в обороне. Ранее сообщалось, что в мае 2026 года штурмовые подразделения боевой группы “Центр” проводили предбоевую подготовку на тыловом полигоне, используя танки Т-72 с системой “Арена-М”. Последнее изображение подтверждает постоянные инвестиции Москвы в модернизацию фронтовых бронетанковых подразделений и внедрение новых систем, которые обеспечивают неоспоримое преимущество перед танками на вооружении ВСУ — а также более чем 95% танков на вооружении стран НАТО, у которых отсутствуют аналогичные системы активной защиты.

“Арена-М” использует радиолокационную систему для непрерывного обзора окружающей обстановки и поиска приближающихся угроз и при обнаружении приближающегося снаряда автоматически его отслеживает, рассчитывает траекторию и применяет защитные боеприпасы для своевременного перехвата до попадания в танк. Самая известная в мире система активной защиты — израильская Trophy (“Трофей”), которая с 2008 года устанавливается на танки Merkava IV. Россия работает над созданием систем активной защиты с 1990-х и подготовила к эксплуатации несколько вариантов системы “Арена”, однако из-за нехватки финансирования поставляла их главным образом на экспорт. Помимо Израиля, до того, как “Арена-М” была принята на вооружение в России, аналогичные системы успели разработать Китай, Южная Корея и КНДР.

Внедрение “Арены-M” во фронтовые бронетанковые подразделения было подтверждено в марте 2025 года, когда система была замечена на Т-72Б3 российской армии. В августе 2024 года сообщалось о ее установке на танки Т-90М — а впоследствии и на модернизированные Т-72 с аналогичным уровнем броневой защиты. Танк Т-90 представляет собой прямую производную от Т-72, и первоначально предполагалось, что он поступит на вооружение под обозначением Т-72БУ. Высокая степень унификации упрощает параллельную интеграцию новых подсистем в оба типа танков. При этом остается неясным, получат ли новую систему защиты другие типы основных боевых танков на вооружении в России, включая Т-80БВМ. Из-за дороговизны и сложности систем активной защиты их внедрение значительно увеличит затраты на производство или модернизацию основных боевых танков.

“Арена-M” — первая система такого рода на украинском театре военных действий, однако ранее комплексы активной защиты прошли интенсивные боевые испытания в секторе Газа и на юге Ливана на службе израильской армии. Отмечалось, что система Trophy защищает танки Merkava IV от гранатометов, вынуждая местные палестинские военизированные формирования изобретать иные методы противодействия. Пожалуй, один из простейших способов — подобраться к танкам с тыла и установить взрывчатку непосредственно на корпус, что возможно в городских условиях. Кроме того, передовые подразделения ливанской “Хезболлы” обстреливали танки легкими малокалиберными снарядами, чтобы обезвредить их системы активной защиты, после чего добивали их более мощными снарядами, включая ПТРК “Корнет”. Применение такой тактики позволяет военизированной группировке наносить противнику тяжелые потери. Однако остается неясным, сможет ли ВСУ и поддерживающие ее иностранные силы разработать собственную тактику против российских танков, оснащенных “Ареной-М”.