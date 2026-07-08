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Китай укрепил «тайваньское направление» танками Type 99

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Фото: VCG / VCG via Getty Images
Фото: VCG / VCG via Getty Images.

MWM: Сухопутные войска НОАК укрепили «тайваньское направление» танками Type 99

Сухопутные войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) впервые оснастили танками Type 99 подразделения Восточного театра боевого командования. Эти войска ориентированы на действия в направлении Тайваньского пролива, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Отмечается, что Type 99 превосходит танки Type 96 и Type 96A по основным характеристикам. «Type 99 значительно повышает огневую мощь, защищенность и живучесть на поле боя передовых бронетанковых соединений в регионе, что особенно важно из-за стратегического значения театра военных действий, выходящего как на Тайваньский пролив, так и на Японию», — говорится в материале.

Базовый Type 99, который стал развитием концепции советского Т-72, начали выпускать в 1999 году. Машина получила крепкую сварную башню и гладкоствольную пушку калибр 125 миллиметров. Защищенность танка обеспечивает комбинированная броня и лазерный комплекс противодействия.

В июне на дорогах Китая заметили новый танк неизвестной модели. Машина получила семь пар опорных катков.

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Страны
Китай
Тайвань
Япония
Продукция
Type 96
ZTZ99
Т-72
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