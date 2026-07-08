Страны НАТО в течение ближайших 5 лет инвестирует более 40 млрд. долл. в развитие БЛА

Демонстратор боевой машины самоходного противодронового зенитного ракетного комплекса MBDA Sky Warden NNbS c зенитными управляемыми ракетами MBDA Small Anti Drone Missile (SADM, DefendAir) и лазерной установкой на базе бронеавтомобиля ACS ENOK 9.5 APV 4х4 в экспозиции авиационной выставки ILA-2022 в Берлине, июнь 2022 года.

ЦАМТО, 7 июля. Страны НАТО в течение ближайших пяти лет намерены инвестировать более 40 млрд. долл. в развитие БЛА и систем противодействия им в рамках новой инициативы NATO Drone Edge.

О запуске программы заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая 7 июля на форуме оборонной промышленности НАТО (NATO Summit Defence Industry Forum, NSDIF26) в Анкаре, проводящемся в рамках саммита Североатлантического альянса 7-8 июля.

По его словам, инициатива NATO Drone Edge нацелена на комплексное усиление возможностей союзников в сегментах производства БЛА, развертывания многослойных систем борьбы с беспилотниками (C UAS), а также подготовки личного состава для эксплуатации и интеграции этих систем в общую архитектуру войск.

В рамках пятилетнего цикла финансирования предусмотрено формирование устойчивой производственной базы по ключевым классам беспилотных платформ и создаваемым для них средствам противодействия.

На первом этапе к инициативе NATO Drone Edge присоединяются 20 государств-членов Альянса, которые консолидируют ресурсы для ускоренного развертывания беспилотных систем и C UAS комплексов в интересах объединенных вооруженных сил НАТО. Финансирование предполагается направить на создание и серийное производство тактических и оперативно-тактических БЛА, модернизацию состоящих на вооружении платформ, а также интеграцию перспективных образцов в систему разведки, наблюдения и целеуказания (ISR).

Ключевым элементом NATO Drone Edge является формирование многослойной системы противодействия беспилотным средствам, включающей обнаружение, идентификацию, сопровождение и нейтрализацию воздушных целей малого размера на малых и предельно малых высотах. В контуры C UAS предполагается включить радиолокационные и оптикоэлектронные средства обнаружения, комплексы радиоэлектронного подавления каналов управления и навигации, а также кинетические системы перехвата ближнего и малого радиуса действия, интегрированные в единую систему управления и обмена данными.

Планируется развертывание C UAS решений на различных уровнях – от защиты критически важных стационарных объектов и баз оперативного развертывания до прикрытия передовых позиций и подвижных группировок войск. В рамках инициативы предусматривается интеграция противодроновых средств в существующую архитектуру интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны с обеспечением обмена информацией о малогабаритных воздушных целях между национальными и объединенными центрами управления.

Отдельным направлением NATO Drone Edge заявлено наращивание подготовки операторов беспилотных систем для Вооруженных сил стран Альянса. На горизонте до конца 2027 года предусматривается кратное увеличение численности подготовленного личного состава за счет расширения сети специализированных учебных центров, обновления учебно-тренировочных программ и задействования многосторонних учебных инициатив, включая программы летной и технической подготовки в рамках NATO Flight Training Europe и смежных проектов.

Инициатива NATO Drone Edge дополняет ранее принятые в НАТО решения по интеграции беспилотных систем и средств противодействия им в структуру сил и средств ПВО/ПРО, прежде всего на восточном фланге Альянса.

Финансово-технологическую базу инициативы формируют действующие механизмы инвестирования в двойные и оборонные технологии, в том числе Инновационный фонд НАТО (NATO Innovation Fund, NIF), ориентированный на поддержку робототехники, автономных систем, искусственного интеллекта и смежных направлений. За счет таких инструментов обеспечивается развитие промышленных и научно технических компетенций в области беспилотных платформ, сенсорных систем, средств радиоэлектронной борьбы и программного обеспечения, что создает технологический задел для практической реализации проектов, включенных в NATO Drone Edge.

В совокупности NATO Drone Edge позиционируется как рамочная программа, объединяющая усилия стран Альянса по наращиванию производства БЛА, развертыванию многослойной C UAS инфраструктуры, стандартизации подходов к подготовке операторов и интеграции беспилотных средств в общую архитектуру Integrated Air and Missile Defence и систему оперативного управления силами НАТО.

Реализация инициативы в обозначенный пятилетний период должна обеспечить устойчивое развитие беспилотного компонента и систем противодействия в интересах стран Альянса.