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ЦАМТО

В Польше опровергли информацию, что уступили Украине свою очередь на покупку ракет для ЗРК Patriot

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ЗРК Patriot ВСУ
ЗРК Patriot ВСУ.
Источник изображения: Министерство обороны Украины

ЦАМТО, 7 июля. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о том, что Варшава уступила Украине свою очередь на покупку в США ракет для ЗРК Patriot, передает "РИА Новости".

Ранее вице-спикер сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков "Конфедерация" Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК Patriot, которые были куплены Варшавой для создания своей системы противовоздушной обороны, а глава Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша в свое время уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК Patriot Украине.

"Польша не отдала никакого места в очереди. Все действия, которые мы предпринимаем, служат для того, чтобы в Польшу как можно быстрее попали ракеты и все вооружение, которое мы заказываем", – сказал Косиняк-Камыш.

Он также заявил, что Польша "предпринимает усилия, чтобы перенести производство ракет Patriot в Европу", – отмечает агентство.

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