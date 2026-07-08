Шведские Gripen E для Киева оказались дороже, чем американские F-35 для Польши

Источник изображения: topwar.ru

Шведские истребители JAS 39 Gripen E обойдутся Украине дороже, чем американские F-35 Польше. На стоимость самолетов обратил внимание польский портал GeekWeek.

Стоимость шведских истребителей четвертого поколения для Киева оказалась больше американских F-35 пятого поколения, закупленных Варшавой. Согласно официальной информации, Украина заплатит за 16 шведских самолетов 2,54 млрд долларов, то есть один JAS 39 Gripen E в среднем обойдется Киеву в 158,7 млн долларов. Тогда как Польша платила за один F-35 143,8 млн долларов.

Однако здесь нужно обратить внимание на заключенные контракты. Во-первых, Варшава свой заключала в 2020 году, когда цены были немного другие. Во-вторых, в украинском соглашении не раскрыты дополнительные условия, т. е. объем логистики, технического обслуживания, поставки вооружений для самолетов. Ну и в-третьих, Польша платила за самолеты из своих денег, тогда как Украина — из европейских при поддержке Британии.

С другой стороны, все равно непонятна столь высокая стоимость шведского истребителя, который считается более дешевой и доступной альтернативой американскому F-35. Видимо, на сделке хотят заработать не только производители самолетов.

Ранее сообщалось, что Киев и Стокгольм подписали соглашение на поставку новых истребителей JAS 39 Gripen E. Объемы поставки и сроки пока не разглашаются, но ранее речь шла о 100-150 самолетах.