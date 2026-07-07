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ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРЕССА

Россия ускоряет выпуск SJ-100: на заводе запустили схему, которой раньше не было

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SJ-100
SJ-100.
Источник изображения: Нейросеть по запросу медиахолдинга «Голос Регионов»

Производство SJ-100 выходит на новый уровень. В Комсомольске-на-Амуре запустили участок, который сокращает сроки сборки крыла.

Российский авиапром сделал очередной шаг к ускорению выпуска отечественных пассажирских самолетов. На производственной площадке компании «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре заработал новый участок сборки крыла для регионального лайнера SJ-100. Изменение производственной схемы позволит сократить сроки изготовления самолетов и повысить эффективность всего цикла.

Крыло теперь собирают полностью на одном заводе

Главное изменение заключается в том, что предприятие отказалось от прежней схемы, при которой готовые агрегаты крыла поступали с других заводов. Теперь производственный центр принимает только каркас конструкции, а все дальнейшие операции выполняются непосредственно на собственной площадке.

Специалисты нового участка осуществляют монтаж всех необходимых систем, проводят сборку, проверку и подготовку крыла к установке на самолет. Таким образом практически весь цикл сосредоточен в одном месте.

Что дает новая схема производства

Перенос критически важных операций внутрь предприятия позволил существенно сократить производственные цепочки. Теперь уменьшается зависимость от внутрикооперационных поставок, снижаются логистические расходы и исключаются дополнительные этапы транспортировки крупных агрегатов.

Кроме того, инженеры получили возможность оперативнее контролировать качество продукции на каждом этапе изготовления. Это снижает вероятность возникновения производственных задержек и ускоряет выпуск готовых самолетов.

Темпы производства должны вырасти

Новый участок стал частью обновленного цеха окончательной сборки. По сути предприятие сформировало более компактную и управляемую производственную модель, где большинство ключевых операций сосредоточено в одном месте.

Подобный подход широко применяется ведущими мировыми авиастроительными компаниями, поскольку позволяет быстрее реагировать на изменения производственного графика и эффективнее использовать мощности предприятия.

SJ-100 остается одним из ключевых проектов

SJ-100 является глубоко модернизированной версией российского регионального самолета с максимально возможным использованием отечественных комплектующих. Развитие производственной инфраструктуры считается одним из важных условий для наращивания серийного выпуска лайнера.

Запуск нового участка сборки крыла демонстрирует, что российский авиапром продолжает перестраивать производственные процессы, делая их более автономными и эффективными. Если новая схема подтвердит свою результативность, темпы выпуска SJ-100 могут заметно увеличиться уже по мере роста серийного производства.

Ранее издание «ОН НЬЮС» сообщало, что в ОАК анонсировали несколько сюрпризов для пассажиров МС-21 и SJ-100.

О том, что в эксперты поставили под сомнение будущее другого отечественного самолёта – МС-21, читайте здесь.

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Страны
Россия
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ОАК
Проекты
МС-21
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