MWM: Польша тайно отправила Украине Patriot после отказа на запрос от США

Польша тайно передала Украине американские ракеты для комплексов Patriot, пишет MWM. Этот шаг вызвал горячие споры о приоритетах Варшавы на фоне острого дефицита перехватчиков в странах НАТО, включая сами Штаты.

Польское правительство осуществило тайную передачу ВСУ ракет класса "земля — воздух" для систем противовоздушной обороны дальнего радиуса действия MIM-104 Patriot. Как сообщают многочисленные региональные источники, это произошло весной 2026 года. Ракеты были взяты из собственного оперативного арсенала Вооруженных сил Польши и изначально предполагались для поддержания боеготовности собственной системы ПВО дальнего радиуса действия.

Это важно, поскольку перехватчики Patriot были и остаются одними из самых дорогих и ограниченных в количестве боеприпасов в арсеналах НАТО, а темпы производства не поспевают за спросом из-за продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и в Восточной Европе. Быстрое уничтожение систем Patriot российскими войсками на Украине также привело к тому, что спрос на дополнительные комплексы для оперативного использования на передовой остается высоким.

Европейские члены НАТО ранее истощили запасы перехватчиков для системы Patriot до критического уровня, однако особое положение Польши как одного из наиболее уязвимых прифронтовых государств НАТО вкупе с протяженной границей с Украиной, Белоруссией и Калининградским эксклавом России ранее вынуждали Варшаву экономить основную часть запасов.

Когда в марте США запросили поставки ракет-перехватчиков для пополнения своих сильно истощенных запасов для военной кампании против Ирана, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что его страна не намерена ничего предоставлять. "Наши батареи Patriot и их вооружение служат для защиты воздушного пространства Польши и восточного фланга НАТО. В этом отношении ничего не меняется, и перебрасывать их мы никуда не планируем", — заявил он.

Сообщения из многочисленных западных источников 5 марта 2026 года подтвердили, что всего за пять дней боевых действий с иранскими войсками армия США израсходовала более 800 перехватчиков Patriot. Польский министр обороны Косиняк-Камыш подчеркнул, что США уже задействовали для участия в военных действиях половину средств противовоздушной обороны НАТО. "Наши союзники полностью отдают себе отчет в том, насколько важна наша миссия здесь. Безопасность Польши — абсолютный приоритет", — подчеркнул он.

Однако первоочередность поставок на Украину по сравнению как с собственными оборонными потребностями Польши, так и запросами важнейшего стратегического партнера, подчеркивает чрезвычайное значение, которое польское руководство придает военной кампании ВСУ.

Зависимость польских вооруженных сил от систем Patriot возросла с 2022 года в результате безвозмездной передачи ВСУ советских систем ПВО большой дальности С-200 и средней дальности С-125. Польша выступила одним из главных доноров военной техники Украине, передав Киеву выдающееся количество гаубиц, основных боевых танков и ударных вертолетов. Помимо прочего, ВСУ получили от Варшавы такие типы танков, как Leopard 2A4, Т-72 и PT-91 (лицензионный вариант советского Т-72М1).

Многочисленные сообщения как из польских, так и из российских источников указывают на то, что польские вооруженные силы с начала 2022 года играли значительную роль в военных действиях на Украине — в первую очередь под началом организаций наподобие Польского добровольческого корпуса, который неоднократно возглавлял наступательные операции на территории России. Приоритет перехватчиков Patriot для Украины может быть призван обеспечить защиту и прикрытие польского личного состава на местах.