Точки сборки: как ночной удар по ВПК и логистике скажется на военном потенциале Киева

Российские ракеты и дроны парализовали работу военных заводов, объектов энергетики и аэродромов Украины

В результате массированного удара, нанесенного российскими военными в ночь на 6 июля, существенно нарушена работа предприятий украинского военно-промышленного комплекса, а также объектов, обеспечивающих снабжение и функционирование ВСУ. В операции применялись высокоточные средства поражения различных типов базирования, а также беспилотные летательные аппараты, что обеспечило поражение ключевых элементов военной и промышленной инфраструктуры. При этом украинская система ПВО показала низкую эффективность при отражении воздушного налета. В Минобороны России заявили, что операция стала ответом на попытки киевского режима организовать террористические атаки на территории РФ.

Точечное уничтожение оборонного узла

По информации оборонного ведомства, точными попаданиями выведены из строя важнейшие научно-производственные площадки. Полностью парализована работа объединения «Абрис ПТ» на базе промышленного предприятия «Киев-71», где велась разработка и сборка разведывательных БпЛА большой и средней дальности, включая модели «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», а также ударных FPV-дронов «Шрайк-10». Здесь же выпускались системы телеметрии, оптическое и электронное оборудование. Удар нанесен по киевскому заводу «Буревестник», выполнявшему роль флагмана радиоэлектронной промышленности по производству беспилотников дальнего радиуса действия и радиолокационных станций для нужд ВСУ.

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В ходе операции были разрушены цеха компании «УКР АРМО ТЕХ», которая являлась стратегическим поставщиком бронированной автомобильной техники, компонентов динамической защиты и использовалась для снаряжения боевых частей ракет. Уничтожены мощности завода «Кузница на Рыбальском» — центра украинского военного кораблестроения, где выпускались артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М» и обслуживались безэкипажные ударные катера. Потеряна и технологическая база научно-производственного завода «Квант», обеспечивавшая воздушные и военно-морские силы навигационными комплексами, автоматикой и оборудованием для управляемых ракет «Нептун-МД».

Значительный урон нанесен объектам в пригороде, где высокоточные ракеты поразили Жулянский машиностроительный завод «Визар». Этот промышленный гигант отвечал за ремонт, восстановление и модернизацию зенитных ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны. На месте падения боеприпасов зафиксирована мощная вторичная детонация, указывающая на ликвидацию крупного склада готового вооружения. Одновременно в городе Вишневое уничтожена нефтеэкспериментальная база с запасами горюче-смазочных материалов. Комплекс координировал калибровку резервуарных парков АЗС, а его резервуары предназначались для снабжения передовых подразделений ВСУ, из-за чего логистика экстренных поставок горючего на фронт оказалась заблокирована.

По оценке ряда западных СМИ, это был один из самых мощных ударов за последнее время.

Топливный голод и разрыв технологических цепочек

Уничтожение крупных баз хранения ГСМ бьет по мобильности украинских войск, которая сейчас полностью зависит от автомобильных перевозок, отмечают военные эксперты.

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Все массированные удары по объектам логистики и инфраструктуры имеют системное значение. Сейчас основная масса снабжения противника переведена на гражданский транспорт, с помощью которого обеспечивается не только подвоз материально-технических средств, но и оперативная переброска мобильных групп на передовую. Подобные атаки выбивают тыловую базу, что неизбежно ведет к возникновению локального топливного голода на конкретных участках фронта и сковывает маневренность подразделений ВСУ, пояснил «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков.

Поражение таких объектов, как завод «Квант», наглядно демонстрирует смену приоритетов в действиях российских Вооруженных сил. Речь идет о ликвидации технологических линий производства противокорабельного и дальнобойного ракетного вооружения Украины, в частности — комплексов «Нептун-МД», отметил в разговоре с «Известиям» военный эксперт Борис Джерелиевский. Он добавил, что первоочередной целью становятся именно сохранившиеся производственные мощности. Даже если речь идет преимущественно о сборочных работах из западных комплектующих или обслуживании техники — разрушение таких предприятий лишает Киев возможности восполнять арсеналы.

— Нынешний этап противостояния характеризуется тем, что ВСУ интегрировали военную логистику в гражданскую сферу. Яркий пример — топливный сектор, где горючее из-за рубежа сразу рассредотачивалось по обычным АЗС и мелким частным хранилищам, откуда затем снабжались войска, — добавил он.

Фото: Global Look Press/Mykola Tys Источник изображения: iz.ru

Эксперт уточнил, что разделения на военное и гражданское топливо на Украине больше нет. Это вынуждает российскую армию планомерно ликвидировать всю топливную инфраструктуру ВСУ, что сейчас особенно отчетливо видно в прифронтовых регионах. То же самое касается и энергетики. Уничтожая топливно-энергетическую сферу, российские силы лишают противника возможности использовать беспилотные системы, ведь для зарядки аккумуляторов БПЛА требуются генераторы, работающие на том же бензине и дизеле.

— Как справедливо отметил президент России, мы продолжим наносить эти удары, поскольку Украина не прекращает атаковать наши тыловые регионы, — отметил он. — Если воевать в «белых перчатках», искусственно выводя из-под удара инфраструктуру и экономику противника, конфликт неизбежно затянется.

По мнению эксперта, это даст странам Запада время на запуск новых производственных мощностей и поставку ВСУ еще более опасных систем вооружения, что приведет к новым жертвам среди российских военнослужащих и мирных граждан. Поэтому удары по объектам двойного назначения — это жесткая, но абсолютно необходимая мера для защиты нашей страны.

Тактика комбинированного налета

Прошедший удар продемонстрировал продолжение планомерной работы по снижению оборонного потенциала противника, считает военный эксперт Дмитрий Корнев. Высокая эффективность обусловлена сочетанием различных средств. В атаке использовалась целая линейка беспилотников: классические БПЛА «Герань-2» с поршневыми двигателями и скоростные модификации «Герань-4» и «Герань-5» с реактивными силовыми установками.

— Практика показала высокую эффективность реактивных дронов-камикадзе, которые из-за своей скорости становятся недосягаемыми для мобильных групп ПВО противника, использующих вертолеты или легкомоторные самолеты. Это позволяет беспилотникам беспрепятственно достигать заданных районов и выполнять сразу две функции: отвлекать системы ПВО, выявляя их позиции, и наносить удары по целям, — отметил он.

БПЛА «Герань-2» Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Одновременно с БПЛА были применены крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 и морские «Калибры», запущенные из акватории Черного моря в районе Новороссийска. Финальный дезорганизующий эффект обеспечили удары гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Циркон» и баллистическими комплексами «Искандер-М». Эксперт уточнил, что главный итог заключается в практически полном исчерпании возможностей киевского режима для перехвата российских баллистических и аэробаллистических ракет. Ситуацию подчеркивают панические призывы Киева к мировому сообществу с просьбой передать дополнительные боекомплекты к комплексам Patriot, однако даже европейские страны НАТО не спешат делиться ими в ущерб собственной безопасности.

Кризис западных систем и падение противоракет на жилые дома

В ходе отражения налета отчетливо проявился системный кризис противовоздушной обороны киевского режима. В Сети опубликованы видеокадры очередной неудачи американских комплексов Patriot в Киеве: ракеты-перехватчики из-за сбоев падали на жилые кварталы, повредив несколько многоэтажных домов. Украинские СМИ подтвердили наличие погибших и раненых из-за нештатной работы собственных систем. В последнее время подобных инцидентов стало значительно больше. На Украине это объясняют тем, что западные союзники поставили ВСУ ракеты-перехватчики PAC-3 с истекшим сроком годности.

Фото: Global Look Press/IMAGO Источник изображения: iz.ru

Издание Military Watch Magazine обратило внимание на то, что способность Patriot надежно перехватывать цели подвергается жесткой критике. По оценкам специалистов, доля успешных перехватов снизилась с 42% до примерно 6%. Это связано с адаптацией российских ракет: обновление программного обеспечения позволило им лететь по более сложным, скоростным и менее предсказуемым траекториям, что усложнило расчет точки встречи для американских радаров.

Дмитрий Корнев выделил три ключевых фактора кризиса ПВО Украины. Первым стал острый дефицит боекомплекта, ведь исчерпание запасов зенитных управляемых ракет открыто признается как профильными украинскими ведомствами, так и международными наблюдателями. Вторым фактором выступает неудовлетворительное техническое состояние матчасти, поскольку качество поставляемых или долгое время хранившихся на складах ракет стремительно снижается. Третьим фактором эксперт называет человеческий фактор, когда падение квалификации расчетов приводит к участившимся случаям нештатного схода ракет и их уходу с траектории в сторону жилых домов.

Абсолютный заслон

Совершенно иную картину демонстрируют Вооруженные силы РФ. За ночь отечественные подразделения ПВО нейтрализовали 519 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны. Особое напряжение было зафиксировано в Ленинградской области, где над территорией региона сбили 56 беспилотников. В результате падения обломков зафиксированы повреждения инфраструктуры в районах портов Усть-Луга и Высоцк, однако, по заявлению губернатора Александра Дрозденко, дежурные службы оперативно ликвидируют последствия, и никто из жителей не пострадал.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Еще четыре беспилотных аппарата, летевших в направлении Москвы, были своевременно уничтожены силами ПВО Министерства обороны. Мэр столицы Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX подтвердил ликвидацию угрозы на подлете к городу и сообщил, что специалисты экстренных служб оперативно работают на месте падения обломков.

Как отмечают эксперты, планомерная задача по развитию и глубокой модернизации российской системы ПВО, поставленная руководством страны, эффективно и наглядно решается прямо сейчас в условиях реального боевого применения.

Юлия Леонова