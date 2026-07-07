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Известия.ru

В Минобороны предупредили о новых ударах по Украине в ответ на поставки дронов ЕС

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer

Минобороны: РФ ответит на поставки дронов из ЕС новыми ударами по Украине

Увеличение поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и ракет, производимых на территории стран Европейского союза (ЕС) и направляемых Киеву, может привести к росту интенсивности ответных ударов по территории Украины. Об этом 6 июля заявили в Министерстве обороны России.

«Стремление западных спонсоров киевского режима увеличивать поставки производимых на территории европейских стран и Великобритании беспилотников, ракет и боеприпасов, а также использовать Зеленского для их применения против гражданских объектов в России не останутся незамеченными», — говорится в заявлении ведомства.

В российском военном ведомстве заявили, что наращивание западными странами поставок Украине беспилотников, ракет и боеприпасов будет парировано увеличением количества и мощности ответных ударов Вооруженных сил РФ по территории Украины.

Армия России в этот же день поразила верфь артиллерийских катеров в Киеве. Как заявили в Минобороны РФ, в результате удара был поврежден машиностроительный завод «Визар», где осуществляется ремонт зенитно-ракетных систем. Кроме того, российская сторона заявила о повреждении ООО «Укр Армо Тех», которое Минобороны РФ назвало одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей для Украины.

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