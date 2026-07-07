Турция провела успешные испытания баллистической ракеты Tayfun в противокорабельной модификации Block-3

ЦАМТО, 6 июля. Турция провела успешные испытания новой модификации баллистической ракеты Tayfun Block-3, продемонстрировав поражение движущейся морской цели и фактически подтвердив создание новой противокорабельной системы берегового базирования.

Турецкая компания Roketsan осуществила очередной испытательный пуск баллистической ракеты Tayfun Block-3 по свободно движущейся беспилотной надводной цели длиной порядка 7 м, имитировавшей маломерное судно. По данным разработчика, цель была поражена боевой частью на гиперзвуковой скорости на конечном участке траектории полета с высокой точностью.

Сообщается, что это первый случай интеграции в Турции национальной ГСН на баллистическую ракету для поражения движущейся морской цели, что существенно расширяет функционал семейства Tayfun как средства ударов по морским объектам.

Интеграция системы наведения на движущуюся цель и управление траекторией на финальном участке позволили квалифицировать Tayfun Block-3 как противокорабельную баллистическую ракету, предназначенную для поражения кораблей, маневрирующих в море.

Ранее базовая ракета Tayfun применяла схему наведения типа GOLIS (go-onto-location-in-space) с коррекцией траектории для поражения стационарных наземных объектов, тогда как новая модификация получила сенсорный пакет в носовой части для сопровождения и поражения цели, сместившейся от исходных координат за время полета.

Базовый вариант Tayfun имеет длину около 6,5 м, массу порядка 2300 кг и заявленную круговую вероятную ошибку менее 10 м, при этом используется осколочно-фугасная боевая часть.

В ходе эволюции семейства компания Roketsan разработала более крупные варианты, включая Tayfun Block-4 длиной около 10 м и массой до 7200 кг, с заявленным достижением гиперзвуковых скоростей свыше 5М и планами начала серийного производства после завершения испытаний в 2026 году.

Первое испытание ракеты Tayfun было проведено в октябре 2022 года, второе – в мае 2023 года, после чего было объявлено о начале серийного производства.

Третье испытание состоялось в феврале 2025 года на черноморском побережье Турции. Тогда ракета, по данным открытых источников, поразила морскую цель на дальности в несколько сотен километров с отклонением порядка 5 м, что предшествовало текущему испытанию противокорабельной модификации Block-3.

Как отмечают эксперты, противокорабельные баллистические ракеты остаются вооружением ограниченного числа государств, при этом в качестве одного из наиболее известных образцов указывается китайская ракета DF-21D.

С учетом успешного испытания Tayfun Block-3, Турция фактически присоединяется к узкому кругу стран, реализовавших технологию поражения движущихся морских целей баллистическими ракетами, что дополняет ранее заявленные турецкие программы в области средне- и дальнобойных баллистических систем.

Семейство Tayfun создавалось на базе ранее разработанного комплекса Bora, экспортный вариант которого известен под обозначением Khan, с дальностью до 280-300 км, тогда как для Tayfun в открытых источниках указывается диапазон 560-800 км.

Параллельно Roketsan развивает программу более крупной баллистической ракеты CENK с заявленной дальностью свыше 2000 км, а также линейки крылатых ракет (Gezgin, Atmaca, SOM), что формирует комплексную систему дальнобойных средств поражения для СВ и ВМС Турции.