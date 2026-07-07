«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах

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Эйсаку Ито, возглавляющий Mitsubishi Heavy Industries (крупнейший оборонный подрядчик Японии), публично поставил под сомнение идею перепрофилировать убыточные автомобильные конвейеры под выпуск боевых беспилотников. В интервью Financial Times он обрисовал будущее, которое сильно отличается от представлений японского Министерства обороны.

Ито считает, что конвейер автозавода – это машина для штамповки однотипных изделий сотнями тысяч штук. Беспилотник же – изделие, характеристики которого меняются чуть ли не каждый месяц, подстраиваясь под меняющуюся тактику и средства радиоэлектронной борьбы. Конвейерный выпуск не даст быстро подстраивать БПЛА под актуальные условия на поле боя. Как итог – страна получит горы технически устаревшего железа, на которое были потрачены налоги японских граждан.

Своим заявлением глава Mitsubishi Heavy Industries бросил вызов всей кампании по милитаризации промышленности. Японские военные в этом году удвоили бюджет на беспилотники до 1,7 млрд долларов. Этим сразу воспользовались иностранные производители и местные стартапы, предлагающие смелые, но не всегда реалистичные проекты. Ито предупреждает: гнаться за сиюминутной производственной мощью в ущерб гибкости – значит допустить серьёзную ошибку.