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Военное обозрение

«Горы старого железа»: глава MHI об идее массового выпуска БПЛА на автозаводах

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Источник изображения: topwar.ru

Эйсаку Ито, возглавляющий Mitsubishi Heavy Industries (крупнейший оборонный подрядчик Японии), публично поставил под сомнение идею перепрофилировать убыточные автомобильные конвейеры под выпуск боевых беспилотников. В интервью Financial Times он обрисовал будущее, которое сильно отличается от представлений японского Министерства обороны.

Ито считает, что конвейер автозавода – это машина для штамповки однотипных изделий сотнями тысяч штук. Беспилотник же – изделие, характеристики которого меняются чуть ли не каждый месяц, подстраиваясь под меняющуюся тактику и средства радиоэлектронной борьбы. Конвейерный выпуск не даст быстро подстраивать БПЛА под актуальные условия на поле боя. Как итог – страна получит горы технически устаревшего железа, на которое были потрачены налоги японских граждан.

Своим заявлением глава Mitsubishi Heavy Industries бросил вызов всей кампании по милитаризации промышленности. Японские военные в этом году удвоили бюджет на беспилотники до 1,7 млрд долларов. Этим сразу воспользовались иностранные производители и местные стартапы, предлагающие смелые, но не всегда реалистичные проекты. Ито предупреждает: гнаться за сиюминутной производственной мощью в ущерб гибкости – значит допустить серьёзную ошибку.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Компании
MHI
Проекты
БПЛА
1 комментарий
№1
07.07.2026 03:55
Конечно мировой  автопром  будет свои  убыточные предприятия  перестраивать под производство БПЛА.Это уже тенденция.Украина производит  "ПИАР" компанию для   сворачивания под себя.К сожалению  ИИ внедряемый на японском MHI  приводит к мысли о   торжестве  науки убивать.Обидно за планету.
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