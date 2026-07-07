Первый в России БПЛА самолётного типа на оптоволокне готовят к тестам в зоне СВО

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Российская армия в скором времени получит на вооружение новые беспилотники самолетного типа, аналогичные простому и эффективному БПЛА «Молния». Но с одним важным отличием — новый дрон является оптоволоконным.
Специалисты из российского опытно-конструкторского бюро «Альфа» разработали первый в России беспилотник самолетного типа на оптоволокне. До этого все оптоволоконные дроны были квадрокоптерного типа. По сути, это аналог беспилотника «Молния», но с оптоволоконной связью, делающей данный БПЛА невосприимчивым к работе средств РЭБ противника, сообщает ТАСС.
Самое главное, что удалось специалистам ОКБ «Альфа», это сохранить грузоподъемность беспилотника, он по-прежнему может нести до 8 кг полезной нагрузки, несмотря на дополнительный вес от катушки оптоволоконной связи.
Как отметили в ОКБ, новый беспилотник в ближайшее время будет отправлен в зону СВО для тестирования в боевых условиях. Также в разработке у ОКБ есть и другие модели БПЛА, все они готовятся к тестированию военными.