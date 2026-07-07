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Военное обозрение

Первый в России БПЛА самолётного типа на оптоволокне готовят к тестам в зоне СВО

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Источник изображения: topwar.ru

Российская армия в скором времени получит на вооружение новые беспилотники самолетного типа, аналогичные простому и эффективному БПЛА «Молния». Но с одним важным отличием — новый дрон является оптоволоконным.

Специалисты из российского опытно-конструкторского бюро «Альфа» разработали первый в России беспилотник самолетного типа на оптоволокне. До этого все оптоволоконные дроны были квадрокоптерного типа. По сути, это аналог беспилотника «Молния», но с оптоволоконной связью, делающей данный БПЛА невосприимчивым к работе средств РЭБ противника, сообщает ТАСС.

Это крыло на оптоволокне, работающее на расстоянии до 50 км, которое может стать усовершенствованным аналогом «Молнии». Уникальность этого изделия состоит в том, что на сегодняшний день в Российской Федерации нет беспилотника самолетного типа, работающего на оптоволокне. Эта особенность сильно отличит новое изделие от других.

Самое главное, что удалось специалистам ОКБ «Альфа», это сохранить грузоподъемность беспилотника, он по-прежнему может нести до 8 кг полезной нагрузки, несмотря на дополнительный вес от катушки оптоволоконной связи.

Как отметили в ОКБ, новый беспилотник в ближайшее время будет отправлен в зону СВО для тестирования в боевых условиях. Также в разработке у ОКБ есть и другие модели БПЛА, все они готовятся к тестированию военными.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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