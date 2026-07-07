Россия размещает самый мощный боевой корабль с ядерной энергетической установкой на стратегическом объекте в Арктике: "Адмирал Нахимов" приступил к выполнению задач по противолодочной обороне (Military Watch Magazine, США)

MWM: Россия размещает "Адмирала Нахимова" на стратегическом объекте в Арктике

Возвращение в строй "Адмирала Нахимова" вновь приковало внимание аналитиков к месту его базирования, пишет MWM. Именно из Североморска Россия контролирует стратегически важный Фареро-Исландский рубеж и обеспечивает защиту своих морских сил ядерного сдерживания.

После того как 26 июня стало известно, что единственный отремонтированный атомный ракетный крейсер ВМФ России типа "Киров" — "Адмирал Нахимов" — вернулся в порт приписки в Североморске после 29-летнего капитального ремонта, особое внимание привлек этот удаленный объект в Арктике, где в настоящее время базируется главный боевой корабль надводного флота страны.

Североморск — штаб-квартира и главная база надводного флота Северного флота ВМФ, которая расположена на восточном берегу Кольского залива; это закрытый военный город, доступ в который для гражданского населения строго ограничен. Этот факт отражает исключительную стратегическую важность города, поскольку здесь находятся одни из важнейших военно-морских объектов России, в том числе командование Северного флота.

Несмотря на то, что город находится значительно выше полярного круга, теплое Североатлантическое течение обеспечивает Североморску круглогодичный беспрепятственный выход в море и позволяет Кольскому заливу оставаться судоходным в течение всей зимы. Это дает военно-морскому флоту прямой доступ к Атлантическому океану без сезонных ограничений, связанных со льдом, благодаря чему надводные боевые корабли, такие как "Адмирал Нахимов", могут выходить в Баренцево море практически сразу после выхода из порта.

Географическое положение еще больше усиливает важность Североморска. С Кольского полуострова российские военные корабли могут быстро достичь Фареро-Исландского рубежа, ключевого морского узкого места между Арктикой и Северной Атлантикой. Во время холодной войны советская военно-морская стратегия предусматривала, что крейсеры типа "Киров" возглавят группы в этом регионе, чтобы противостоять авианосным силам НАТО и угрожать морским коммуникациям в Атлантике.

Североморск — командный центр Северного флота России, который играет основную роль в обеспечении ядерного сдерживания страны с помощью морских сил, поскольку большая часть российских подводных лодок с баллистическими ракетами базируется на близлежащих военно-морских объектах. Город служит штабом, откуда осуществляется управление операциями, что делает его одним из наиболее стратегически важных военно-морских объектов в России. База расположена на входе в "бастион" — зону обороны России в Баренцевом море, предназначенную для защиты подводных лодок с баллистическими ракетами в хорошо защищенных водах вблизи Кольского полуострова.

Эти "бастионы" прикрываются многоуровневой системой обороны, в которую входят подводные лодки, надводные военные корабли, морская авиация, береговые ракетные батареи и системы противовоздушной обороны дальнего радиуса действия. Цель этой системы — обеспечить выживание российских подводных лодок с баллистическими ракетами в течение времени, достаточного для нанесения ответного ядерного удара при любых обстоятельствах. Передовые возможности крейсера "Адмирал Нахимов" в области противовоздушной обороны, противолодочной борьбы и защиты от кораблей делают его потенциальным ключевым участником таких оборонительных операций.

Помимо сопровождения советских авианосных групп, которые Россия больше не развертывает, основные задачи, для выполнения которых были разработаны крейсеры типа "Киров", включают поиск и уничтожение авианосных групп НАТО, защиту "бастионов" советских подводных лодок с баллистическими ракетами и проведение операций на дальних дистанциях в Северной Атлантике. Все эти задачи в период холодной войны осуществлялись Северным флотом, в результате чего Североморск стал естественным портом приписки для боевых кораблей с ядерной энергетической установкой.

Важность защиты базирующихся на море средств ядерного сдерживания, в частности, стала ключевым фактором в решении о приоритетном размещении наиболее боеспособных надводных боевых кораблей России в составе Северного флота. Размещение "Адмирала Нахимова" в Североморске также отражает то, что в эпоху после холодной войны министерство обороны России уделяет приоритетное внимание стратегическим силам ядерного сдерживания, а не большинству направлений развития своих обычных вооруженных сил. Это привело к тому, что флот подводных лодок с баллистическими ракетами не только находится под исключительно надежной защитой, но и быстро пополняется новыми военными кораблями и баллистическими ракетами нового поколения.