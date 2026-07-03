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Вестник Мордовии

Рекорд по баллистике: по Киеву ударили почти три десятка "Искандеров"

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Источник изображения: Фото: социальные сети

Представители киевского режима пожаловались, что по украинской столице ударили рекордным количеством баллистических ракет. Якобы их было 28 единиц.

Речь идет об "Искандерах-М". В Министерстве обороны РФ рассказали о пораженных объектах, которые связаны с ракетными программами противника, в частности с выпуском систем управления крылатых ракет "Фламинго".

Источник изображения: Фото: социальные сети

Были также атакованы предприятия, выпускающие беспилотники большой дальности, такие как Ан-196 "Лютый", системы радиоэлектронной борьбы, прицельные комплексы для бронетехники. Досталось логистическим центрам, складам горюче-смазочных материалов, газораспредительным станциям и др.

Источник изображения: Фото: социальные сети

Как всегда "отличилось" дислоцирующиеся в районе Киева подразделения противовоздушной обороны ВСУ. Запущенные комплексами "Патриот" средства поражения били мимо, падали на многоэтажные жилые дома, разрушая их, вызывая сильные пожары, убивая и калеча киевлян.

Алексей Брусилов

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Страны
Россия
Украина
Продукция
Искандер
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Минoбороны РФ
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БПЛА
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