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Российский комплекс РЭБ, способный подавлять дроны на расстоянии до 2 км. Представлен «Поле-31»

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Система влияет на GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo

Российская компания НПО «Киловатт» представила комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-31», предназначенный для противодействия беспилотникам, использующим спутниковую навигацию. Как сообщили разработчики, система способна эффективно подавлять такие цели на расстоянии не менее 2 км.

Комплекс воздействует на дроны, использующие сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. За счет создания помех он нарушает работу спутниковой навигации.

Изображение Grok

Источник изображения: ixbt.com


Основное технологическое преимущество станции заключается в возможности подавления сигналов спутниковой навигации на расстоянии не менее 2 000 метров, которые беспилотные летательные аппараты используют для ориентации, маршрутизации и выполнения боевых операций.

По данным НПО «Киловатт», установка станции на возвышенных участках позволяет организовать защиту военных объектов, промышленных предприятий, объектов энергетики, сельскохозяйственной инфраструктуры и других критически важных объектов от угроз со стороны беспилотников.

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Страны
Россия
Проекты
GPS
БПЛА
ГЛОНАСС
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