Российский комплекс РЭБ, способный подавлять дроны на расстоянии до 2 км. Представлен «Поле-31»

Система влияет на GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo
Российская компания НПО «Киловатт» представила комплекс радиоэлектронной борьбы «Поле-31», предназначенный для противодействия беспилотникам, использующим спутниковую навигацию. Как сообщили разработчики, система способна эффективно подавлять такие цели на расстоянии не менее 2 км.
Комплекс воздействует на дроны, использующие сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo. За счет создания помех он нарушает работу спутниковой навигации.
Изображение Grok
Источник изображения: ixbt.com
По данным НПО «Киловатт», установка станции на возвышенных участках позволяет организовать защиту военных объектов, промышленных предприятий, объектов энергетики, сельскохозяйственной инфраструктуры и других критически важных объектов от угроз со стороны беспилотников.