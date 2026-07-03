Великобритания, Япония и Италия продлевают контракт по программе GCAP до конца 2027 года

ЦАМТО, 2 июля. Великобритания, Япония и Италия договорились о продлении контракта в рамках программы разработки перспективного истребителя шестого поколения GCAP (Global Combat Air Programme) до конца 2027 года.

Об этом сообщила японская газета Nikkei Asia со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Продление стало возможным после публикации Великобританией долго откладывавшегося "Плана оборонных инвестиций" (Defence Investment Plan, DIP), выход которого разблокировал долгосрочное финансирование совместной программы.

Программа GCAP функционировала на "временном финансировании" с апреля 2026 года. Агентство GCAP (GCAP International Government Organisation, GIGO) 1 апреля 2026 года заключило с промышленным совместным предприятием Edgewing первый единый международный контракт на сумму 686 млн. фунтов стерлингов (907 млн. долл.), рассчитанный исключительно на период с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Трехмесячный период был введен вынужденно: задержка публикации британского DIP лишила промышленных партнеров долгосрочной финансовой определенности, необходимой для планирования инженерных работ и удержания кадрового состава.

29 июня 2026 года правительство Великобритании опубликовало DIP – документ, закрепляющий четырехлетние обязательства британской стороны по оборонным статьям бюджета. На нужды программы GCAP в DIP выделено 8,6 млрд. фунтов стерлингов (11,4 млрд. долл.) на четыре года. Публикация DIP сняла главное препятствие для подписания расширенного международного контракта с Edgewing, запланированного на период до начала авиасалона Farnborough Airshow в июле 2026 года.

Контракт, продленный до конца 2027 года, обеспечит финансирование основного этапа создания опытного демонстратора технологий – Combat Air Flying Demonstrator (CAFD). Первый полет демонстратора запланирован до конца 2027 года.

CAFD предназначен для отработки технологий перспективного серийного истребителя, в том числе малозаметных обводов планера, перспективных сенсорных систем, средств радиоэлектронной борьбы и новых силовых установок.

Плановый срок принятия на вооружение серийного самолета – 2035 год, что Япония рассматривает как жесткий дедлайн, привязанный к завершению срока эксплуатации истребителей Mitsubishi F-2 в Воздушных силах самообороны Японии.