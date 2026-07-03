Войти
ЦАМТО

Великобритания, Япония и Италия продлевают контракт по программе GCAP до конца 2027 года

306
0
0
Global Combat Air Programme (GCAP)
Концепция европейско-японского истребителя нового поколения Global Combat Air Programme (GCAP).
Источник изображения: Leonard

ЦАМТО, 2 июля. Великобритания, Япония и Италия договорились о продлении контракта в рамках программы разработки перспективного истребителя шестого поколения GCAP (Global Combat Air Programme) до конца 2027 года.

Об этом сообщила японская газета Nikkei Asia со ссылкой на источники, осведомленные о ходе переговоров. Продление стало возможным после публикации Великобританией долго откладывавшегося "Плана оборонных инвестиций" (Defence Investment Plan, DIP), выход которого разблокировал долгосрочное финансирование совместной программы.

Программа GCAP функционировала на "временном финансировании" с апреля 2026 года. Агентство GCAP (GCAP International Government Organisation, GIGO) 1 апреля 2026 года заключило с промышленным совместным предприятием Edgewing первый единый международный контракт на сумму 686 млн. фунтов стерлингов (907 млн. долл.), рассчитанный исключительно на период с 1 апреля по 30 июня 2026 года. Трехмесячный период был введен вынужденно: задержка публикации британского DIP лишила промышленных партнеров долгосрочной финансовой определенности, необходимой для планирования инженерных работ и удержания кадрового состава.

29 июня 2026 года правительство Великобритании опубликовало DIP – документ, закрепляющий четырехлетние обязательства британской стороны по оборонным статьям бюджета. На нужды программы GCAP в DIP выделено 8,6 млрд. фунтов стерлингов (11,4 млрд. долл.) на четыре года. Публикация DIP сняла главное препятствие для подписания расширенного международного контракта с Edgewing, запланированного на период до начала авиасалона Farnborough Airshow в июле 2026 года.

Контракт, продленный до конца 2027 года, обеспечит финансирование основного этапа создания опытного демонстратора технологий – Combat Air Flying Demonstrator (CAFD). Первый полет демонстратора запланирован до конца 2027 года.

CAFD предназначен для отработки технологий перспективного серийного истребителя, в том числе малозаметных обводов планера, перспективных сенсорных систем, средств радиоэлектронной борьбы и новых силовых установок.

Плановый срок принятия на вооружение серийного самолета – 2035 год, что Япония рассматривает как жесткий дедлайн, привязанный к завершению срока эксплуатации истребителей Mitsubishi F-2 в Воздушных силах самообороны Японии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Италия
Япония
Продукция
F-2
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 11:23
  • 56
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 03.07 01:42
  • 1
В США рассказали о новой роли Су-57
  • 03.07 01:32
  • 1
FT: Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции на фоне разлада с США
  • 02.07 15:09
  • 16223
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России