Как война в Иране поссорила Трампа и наследного принца Саудовской Аравии (The New York Times, США)

NYT: наследный принц Саудовской Аравии призвал к прекращению огня

Наследный принц Мухаммед ибн Салман совершил то, чего в Белом доме не ожидали: он просто сказал "нет", пишет NYT. Саудовская Аравия "утратила доверие" к США и решила играть по-своему. Трампу остается только злиться.

Эдвард Вон (Edward Wong)

Прежде наследный принц Мухаммед ибн Салман "обрабатывал" президента Трампа, чтобы тот ударил по Ирану. Однако Иран выстоял, и теперь принц призывает к прекращению огня и преследует собственные интересы в области безопасности.

Дональд Трамп и его военное командование оказались в затруднительном положении.

Они объявили о начале новой миссии по проходу торговых судов через Ормузский пролив, который Иран фактически заблокировал в начале войны. ВМС и ВВС США будут отражать любые атаки Ирана во время временного прекращения огня, заявили командиры.

Но Центральное командование США было застигнуто врасплох, когда руководство Саудовской Аравии не разрешило американским вооруженным силам воспользоваться воздушным пространством королевства для выполнения миссии, которую Пентагон окрестил операцией "Свобода". Американцы с саудовцами предварительно не консультировались.

Последовала вереница неотложных и напряженных телефонных звонков между Вашингтоном и саудовским лидером наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом. По словам американских официальных лиц, разъяренный Трамп беседовал с ним 4 мая, в первый же день операции, а затем в течение двух последующих дней.

Отдельно с принцем по телефону разговаривали вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер. А советник Белого дома по национальной безопасности Марко Рубио поговорил с саудовским коллегой.

Но наследный принц стоял на своем, опасаясь, что американский план грозит заново разжечь войну. Администрации Трампа пришлось свернуть операцию "Свобода" всего через 48 часов после ее начала.

"Они утратили доверие к администрации и решили, что если позволят США воспользоваться своим воздушным пространством, то Иран ударит по ним еще сильнее", — объяснил научный сотрудник Института арабских государств Персидского залива в Вашингтоне Хуссейн Ибиш.

Решительная попытка Белого дома переубедить принца Мухаммеда, о которой ранее не сообщалось, и другие острые моменты во время войны показали, что американские и саудовские официальные лица все больше расходятся во мнениях о том, как обеспечить безопасность региона, особенно в отношении Ирана и Израиля.

И все больше и больше саудовцев считают правительство США как минимум ненадежным — а то и вовсе угрозой для арабских стран Персидского залива.

С тех пор, как США и Израиль напали на Иран 28 февраля, Саудовская Аравия пытается найти средний курс для защиты собственных интересов. Она оказала военную и дипломатическую поддержку США и при этом подверглась нападению Ирана.

Однако вместе с тем королевство не раз выступало против Трампа и в решающие моменты напрягало мускулы, ощущая исходящую от американской и израильской агрессии опасность.

Трамп пытается вести с Ираном дипломатические переговоры, уделяя особое внимание ядерной программе Тегерана, однако Саудовская Аравия продолжает осуществлять собственные инициативы, все дальше отклоняясь от американских приоритетов и стремясь укрепить связи с другими странами. Среди них — Пакистан и Китай, которые способствовали открытию дипломатических отношений между королевством и Ираном в 2023 году. На этой неделе министр иностранных дел Саудовской Аравии посетил с визитом Китай.

В результате этой смены курса саудовские официальные лица напрямую обсуждают с иранскими коллегами контроль Тегерана над проливом, ракетный арсенал и поддержку региональных ополченцев — иными словами, все, что саудовское руководство считает более серьезной угрозой, чем ядерная проблема.

Принц Мухаммед в течение всего года пытался держать равновесие. По словам осведомленных источников, он предупредил Трампа о рисках войны еще до начала конфликта, но затем призвал американского президента продолжать боевые действия, чтобы сместить иранское правительство. (Саудовская Аравия это отрицает.) Но поскольку иранская власть выстояла, с некоторых пор принц Мухаммед настаивает на урегулировании.

На определенном этапе войны королевство вместе с Объединенными Арабскими Эмиратами предприняли тайные ответные действия против Ирана. Принца Мухаммеда, однако, эскалация не воодушевила, в отличие от эмиратского лидера, сообщили действующие и бывшие официальные лица США.

В то же время принц Мухаммед был настроен решительнее коллег в Катаре и Омане, которые выступают в качестве дипломатических посредников между США и Ираном.

Теперь, когда администрация Трампа пытается достичь соглашений с Ираном, выходящих за рамки объявленной 14 июня предварительного соглашения о прекращении огня, Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива настаивают на результате, который убережет их от последствий, если Иран, Израиль или США возобновят полномасштабные военные действия.

Учитывая колебания Трампа во время войны, саудовцы теперь задаются вопросом, предложат ли американцы какую-либо защиту и будут ли руководствоваться здравым смыслом в будущем конфликте. Трамп сам посеял скепсис среди саудовцев в 2019 году, отказавшись принять ответные меры против Ирана за беспилотную и ракетную атаку на саудовские нефтяные месторождения.

"Мы затеваем большую игру, а затем нам становится скучно, и мы сворачиваем ее, — сказал Ибиш. — Это как в том комиксе про футбольный мяч, который Люси в последний момент отбирает. Они чувствуют себя как распластанный на траве Чарли Браун".

Пресс-секретарь Белого дома Анна Келли заверила, что у Трампа "прекрасные отношения" с Саудовской Аравией. "Президент Трамп прислушивается к различным мнениям по любому вопросу и учитывает позицию наших региональных партнеров, — сказала она. — В конечном счете он принимает все решения, исходя из того, что лучше для американского народа и нашей национальной безопасности".

Министерство иностранных дел Саудовской Аравии на запрос о комментариях не откликнулось.

Некоторые моменты американо-саудовского партнерства по-прежнему прочны. Правительства обеих стран в течение нескольких месяцев обсуждали гражданскую ядерную программу в королевстве после достигнутого в прошлом году соглашения, сообщил американский чиновник. Администрация Трампа вскоре может представить Конгрессу соответствующий план, хотя некоторые американские законодатели и израильские официальные лица опасаются, что наследный принц может попытаться создать ядерное оружие.

Вашингтон и Эр-Рияд также обсуждают сухопутные маршруты в обход Ормузского пролива. Кроме того, Саудовская Аравия остается крупнейшим покупателем американского оружия.

При обеих администрациях Трамп наносил свой первый зарубежный визит именно в Саудовскую Аравию. Кушнер поддерживает тесные связи с принцем Мухаммедом и часто посещает Эр-Рияд, даже формально не занимая никакой государственной должности. Четыре года назад он получил инвестиции в размере 2 миллиардов долларов от фонда, возглавляемого наследным принцем.

И все же Трамп во всеуслышание позволял себе насмешливые реплики в адрес принца Мухаммеда во время войны. В марте Трамп пренебрежительно высказался о том, что принц якобы недооценил его и его администрацию.

"Он явно не рассчитывал, что ему придется целовать меня в зад", — заявил Трамп на инвестиционном форуме в Майами, организованном Саудовской Аравией.

Есть и другие признаки напряженности. Когда Рубио, который также занимает пост госсекретаря, на прошлой неделе посетил страны Персидского залива, он пропустил Саудовскую Аравию, побывав вместо этого в Бахрейне, Кувейте и Эмиратах — главных конкурентах королевства.

В четверг на встрече с Рубио в Бахрейне дипломаты из арабских стран Персидского залива высказали свои опасения насчет региональной безопасности. Министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал ибн Фархан также побеседовал с госсекретарем один на один.

"В результате недавних событий этот альянс подвергся испытаниям, — заявил Рубио на заседании группы. — Однако уровень сотрудничества, взаимодействия и дружбы между нами в эти трудные времена прошел их с честью".

Саудовская Аравия испытала некоторое облегчение от прекращения огня, однако предварительное соглашение не решило ни одной из сложнейших проблем, возникших в результате войны. Во-первых, соглашение признает, что Иран так или иначе контролирует пролив, и позволяет ему и Оману договориться о дальнейшем режиме управления, вплоть до взимания пошлин в долгосрочной перспективе.

"В тот момент, когда Иран перекрыл Ормузский пролив, изменилась вся психология Персидского залива", — заявил Майкл Ратни, кадровый дипломат и бывший посол США в королевстве, ушедший в отставку в начале второй администрации Трампа. — Теперь в распоряжении Ирана есть дамоклов меч, который он может занести над экономикой Персидского залива и мировой экономикой.

В предварительной договоренности также ничего не говорится о баллистических ракетах Ирана и его поддержке ополченцев.

Наконец, неясно, навяжет администрация Трампа Ирану ядерную "сделку". В 2018 году Трамп расторг соглашение времен Обамы, которое Иран соблюдал, после чего руководство в Тегеране пошло на обогащение урана до более высоких уровней.

Во всеуслышание саудовцы высоко оценили меморандум Трампа о взаимопонимании, который лег в основу прекращения огня с Ираном.

"Думаю, это невероятно важно и очень знаменательно, что у нас есть соглашение, которое, как мы надеемся, положит конец конфликту и, что еще важнее, откроет путь к урегулированию многих нерешенных вопросов, — заявил министр иностранных дел принц Фейсал 18 июня на форуме в Вене. — Главный из них — конечно, ядерный".

Но вместе с тем официальные лица Саудовской Аравии заняли выжидательную позицию насчет итогов соглашения. Показательно, что они пока не выделили никаких средств на восстановление Ирана, чего требует соглашение от Америки и ее региональных партнеров.

Статья написана при участии Вивиан Нереим из Эр-Рияда и Эрика Шмитта из Вашингтона.