FT: Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции на фоне разлада с США

Истребитель F-16 ВВС Турции на авиабазе в Конье.

ЦАМТО, 2 июля. Европейские страны хотят использовать оборонный потенциал Турции на фоне опасений, что США откажутся от "зонтика безопасности" над Европой.

Об этом, как передает "РИА Новости", пишет газета Financial Times.

Президент США Дональд Трамп 1 апреля заявил, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Позже Трамп сообщил о намерении вывести из Германии 5 тыс. американских солдат.

"Опасения, что США могут отказаться от своего "зонтика безопасности" над Европой, вынуждают провести жесткую переоценку ситуации. Турцию больше не рассматривают лишь как неудобного европейского союзника – теперь она также воспринимается как критически важный стратегический партнер", – говорится в публикации.

По данным издания, оборонная промышленность Турции обладает масштабами, необходимыми для массового производства БЛА, в которых срочно нуждаются европейские члены НАТО.

"Турция обладает мощным предпринимательским потенциалом, высокой инженерной компетенцией и промышленным потенциалом, с которыми в Европе может сравниться только Германия", – приводит издание слова неназванного представителя НАТО.

При этом отмечается, что производство в Германии обходится дорого.

Как пишет газета, турецкие оборонные компании очень быстро растут и реагируют на рыночный спрос. Издание подчеркивает, что Турция может достичь высокой степени самодостаточности в производстве вооружений, соответствующих стандартам НАТО, резюмирует "РИА Новости".