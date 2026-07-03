Писториус: Германия закупает американское оружие на 20 млрд. евро из специального фонда для Бундесвера

ЦАМТО, 2 июля. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил об объемах закупаемого Берлином американского оружия.

"Около 20% от созданного в 2022 году специального фонда для Бундесвера предусмотрено для закупок вооружений в США. Это около 20 млрд. евро. Мы заказали, например, истребители, тяжелые транспортные вертолеты и системы противовоздушной обороны Patriot. К этому добавляются еще несколько других заказов из регулярного военного бюджета", – цитирует "РИА Новости" заявление Б.Писториуса изданию Spiegel.

Министр подчеркнул, что Германия также закупает немецкое и европейское оружие, но обойтись без американского не может.

"В будущем мы также будем покупать в США. Но основной упор будет сделан на Европу. Ведь то, что деньги немецких и европейских налогоплательщиков должны тратиться на производственные мощности у нас, понимают и американцы", – добавил он.

Как напоминает "РИА Новости", ранее газета Financial Times со ссылкой на свои источники сообщила, что Берлин настаивает на том, чтобы США разрешили производить больше американского оружия в Германии, чтобы ликвидировать пробелы в военном потенциале Европы. По данным издания, немецкие чиновники просят американцев согласовать соглашение о совместном производстве до саммита НАТО, который состоится в Анкаре на следующей неделе.