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Военное обозрение

На фоне переговоров с Ираном США наращивают свою военную группировку в регионе

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Источник изображения: topwar.ru

Иранская пресса, анализируя текущий статус подписанного с американцами меморандума о взаимопонимании по мирному урегулированию вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, отмечает, что США нарушают ключевые пункты документа.

Несмотря на то, что действительно были сняты санкции в отношении иранской нефти, и часть средств от продажи ресурсов была переведена в центральные банки Ирана, вопреки договоренностям, ни один из замороженных иранских фондов пока не был разблокирован. США так и не смогли убедить Совет сотрудничества стран Персидского залива инвестировать в восстановление Ирана.

Кроме того, в нарушение пунктов 2 и 9 так называемого меморандума, США наращивают свою военную группировку на Ближнем Востоке и направили в Западную Азию свой корабль USS Boxer. Одновременно с этим американские официальные лица продолжают угрожать Ирану, что является нарушением пунктов 1 и 2.

Израиль по-прежнему отказывается остановить боевые действия и вывести свои оккупационные войска из южных регионов Ливана. Отмечается, что война в Южном Ливане продолжается с усилением интенсивности, что также является грубым нарушением условий меморандума. В то же время иранские СМИ указывают на то, что вице-президент США Джеймс Вэнс открыто характеризует основную цель подписания меморандума о взаимопонимании не как прекращение войны, а как подготовку к «тому, что произойдет дальше».

Таким образом, очевидно, что, вероятнее всего, США изначально не планировали выполнять озвученные в меморандуме условия, а традиционно используют иллюзию переговорного процесса, чтобы выиграть время и максимально усилить свои позиции в Ближневосточном регионе.

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Страны
Израиль
Иран
Ливан
США
Продукция
Boxer GTK
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