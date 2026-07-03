Войти
ЦАМТО

Новый учебный FPV-дрон УН-001 рекомендован к серийным поставкам в центры беспилотных систем для обучения

320
0
0
Оператор БПЛА за работой
Оператор БПЛА за работой.
Источник изображения: © РИА Новости / Мария Марикян

ЦАМТО, 2 июля. Приемочные испытания нового учебно-тренировочного FPV-дрона самолетного типа УН-001 завершены, аппарат рекомендован к серийным поставкам в учебные центры беспилотных систем.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского военного округа (МВО).

"На базе Центра противодействия беспилотным летательным аппаратам Московского военного округа завершены приемочные испытания нового учебно-тренировочного FPV-дрона самолетного типа УН-001. Аппарат рекомендован к серийным поставкам в учебные центры беспилотных систем", – сказали в пресс-службе МВО.

Как отметил в интервью ТАСС директор НПО "Неолит" Виктор Лобанов, "мы разработали УН-001 как специализированный учебный аппарат. Он стоит сопоставимо с боевым аналогом, но при этом выдерживает до 150 жестких посадок – в большинстве случаев требуется лишь заменить винт. Это кардинально снижает затраты на этапе первоначальной подготовки".

Центр противодействия БЛА МВО является ведущей учебно-методической площадкой округа по подготовке операторов беспилотных систем. Здесь развернута трехмесячная программа обучения военнослужащих, заключивших специализированные контракты с Минобороны России для службы в войсках беспилотных систем. В процессе обучения курсанты изучают тактико-технические характеристики различных типов дронов, проводят тренировочные занятия на симуляторах, отрабатывают пилотирование на FPV-дронах коптерного и самолетного типов, а также взаимодействие в парах, выполнение пусков и применение радиолокационного оборудования.

Кроме того, в ходе подготовки военнослужащие самостоятельно собирают и настраивают учебные аппараты, что позволяет глубже понять конструкцию, отработать навыки быстрого ремонта и повысить автономность подразделений в полевых условиях. Центр оснащен современным тренировочным комплексом, позволяющим моделировать различные сценарии боевого применения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы, сообщает ТАСС.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.07 11:23
  • 56
С ракетами "Томагавк" могут бороться и улучшенные ЗСУ-23-4М4 "Шилка"
  • 03.07 01:42
  • 1
В США рассказали о новой роли Су-57
  • 03.07 01:32
  • 1
FT: Европа хочет использовать оборонный потенциал Турции на фоне разлада с США
  • 02.07 15:09
  • 16223
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.07 12:08
  • 4
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 02.07 05:07
  • 1
Появились данные о подготовке НАТО массированного прорыва российской ПВО
  • 01.07 19:23
  • 0
Комментарий к "«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?"
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России