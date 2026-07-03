Новый учебный FPV-дрон УН-001 рекомендован к серийным поставкам в центры беспилотных систем для обучения

ЦАМТО, 2 июля. Приемочные испытания нового учебно-тренировочного FPV-дрона самолетного типа УН-001 завершены, аппарат рекомендован к серийным поставкам в учебные центры беспилотных систем.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского военного округа (МВО).

"На базе Центра противодействия беспилотным летательным аппаратам Московского военного округа завершены приемочные испытания нового учебно-тренировочного FPV-дрона самолетного типа УН-001. Аппарат рекомендован к серийным поставкам в учебные центры беспилотных систем", – сказали в пресс-службе МВО.

Как отметил в интервью ТАСС директор НПО "Неолит" Виктор Лобанов, "мы разработали УН-001 как специализированный учебный аппарат. Он стоит сопоставимо с боевым аналогом, но при этом выдерживает до 150 жестких посадок – в большинстве случаев требуется лишь заменить винт. Это кардинально снижает затраты на этапе первоначальной подготовки".

Центр противодействия БЛА МВО является ведущей учебно-методической площадкой округа по подготовке операторов беспилотных систем. Здесь развернута трехмесячная программа обучения военнослужащих, заключивших специализированные контракты с Минобороны России для службы в войсках беспилотных систем. В процессе обучения курсанты изучают тактико-технические характеристики различных типов дронов, проводят тренировочные занятия на симуляторах, отрабатывают пилотирование на FPV-дронах коптерного и самолетного типов, а также взаимодействие в парах, выполнение пусков и применение радиолокационного оборудования.

Кроме того, в ходе подготовки военнослужащие самостоятельно собирают и настраивают учебные аппараты, что позволяет глубже понять конструкцию, отработать навыки быстрого ремонта и повысить автономность подразделений в полевых условиях. Центр оснащен современным тренировочным комплексом, позволяющим моделировать различные сценарии боевого применения и противодействия средствам радиоэлектронной борьбы, сообщает ТАСС.