Минобороны США закупает системы борьбы с БЛА на сумму 500 млн. долларов

ЦАМТО, 2 июля. Минобороны США планирует приобрести системы, предназначенные для борьбы с БЛА, на сумму 500 млн. долл., следует из заявления ведомства.

"Компания AeroVironment, Сими-Валли, шт.Калифорния, получила контракт с твердой фиксированной ценой на сумму в полмиллиарда долларов на закупку средств противодействия беспилотным авиационным системам коммерческого типа и средствам противодействия малым беспилотным авиационным системам", – цитирует "РИА Новости" заявление Пентагона.

Ориентировочный срок завершения работ – июнь 2029 года.

AeroVironment – крупный американский оборонный подрядчик, известный своими беспилотными летательными аппаратами, такими как дроны-камикадзе Switchblade и разведывательные мини-БЛА Puma, отмечает агентство.