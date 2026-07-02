Гонка вооружений в Европе обеспечивает 195 тысяч рабочих мест в оборонном секторе США, заявил глава НАТО (Financial Times, Великобритания)

Президент Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время групповой фотографии глав государств и правительств стран НАТО на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года.

Рютте: звкупки Европы обеспечивают США 195 тысяч рабочих мест в оборонной сфере

Марк Рютте пытается вымолить лояльность Вашингтона перед саммитом в Анкаре, пишет FT. Брюссель готов безропотно отдавать американскому ВПК сотни миллиардов долларов, превращая европейских налогоплательщиков в спонсоров двухсот тысяч рабочих мест в США.

Рула Халаф (Roula Khalaf), Генри Фой (Henry Foy)

Марк Рютте приводит экономические доводы в пользу того, чтобы Дональд Трамп сохранил приверженность альянсу, в интервью Financial Times.

Гонка вооружений в Европе обеспечивает 195 тысяч рабочих мест в американской оборонной промышленности благодаря заказам на сумму 300 миллиардов долларов — так считает ключевое лицо Североатлантического альянса. Это не что иное, как экономический аргумент для Дональда Трампа в пользу сохранения приверженности НАТО в преддверии саммита на следующей неделе.

Конфликт на Украине и требование Трампа к Европе увеличить военные расходы под угрозой потери американской военной защиты подстегнули резкий рост оборонных бюджетов, хотя непредсказуемое отношение президента к Организации Североатлантического договора заставило многие европейские столицы с осторожностью полагаться на Вашингтон в вопросах собственной безопасности.

В интервью газете Financial Times генеральный секретарь НАТО Марк Рютте приветствовал резкое увеличение европейских оборонных расходов на американские вооружения, направленных как на модернизацию долгое время остававшихся без должного внимания национальных армий, так и на поддержку Украины.

Марк Рютте сообщил, что "общий портфель заказов, которые заключили европейские страны и Канада с Соединенными Штатами на ближайшие пару лет, составляет сейчас 300 миллиардов долларов". Он отметил, что это обеспечивает почти 200 тысяч рабочих мест для американцев.

Вместе с тем Рютте призвал производителей вооружений по обе стороны Атлантики использовать увеличение оборонных расходов — за последние два года они выросли на 250 миллиардов долларов — для наращивания выпуска продукции, а не для повышения цен.

"Приходится закупать у оборонно-промышленной базы, здесь существует предел возможностей. И, на мой взгляд, 250 миллиардов за два года — это выход на максимальную способность освоения. Так что это большой успех, — сказал Рютте. — И это демонстрирует американскому народу и президенту, что Европа и Канада активизируются. Кроме того, сохраняется поддержка Украины, причем на стабильно высоком уровне".

Американские официальные лица предупредили европейские столицы о серьезных задержках поставок вооружений, поскольку война с Ираном резко сокращает американские запасы и перенаправляет производство в пользу союзников Вашингтона в Персидском заливе.

"[Что касается] некоторых ключевых видов вооружений... Европа, по сути, может закупать их, особенно такого уровня качества, только у Соединенных Штатов, — отметил Марк Рютте. — В Европе существует мощная оборонно-промышленная база, которая тоже наращивает объемы производства, однако военно-промышленный комплекс по-прежнему крайне важен для общего сдерживания НАТО".

"Однако... существует проблема с производственными мощностями. Как в Европе, так и в Соединенных Штатах, — добавил он. — Хорошая новость в том, что строятся дополнительные производственные линии, вводятся дополнительные смены... [производители вооружений] улавливают сигнал о том, что, когда речь идет о смене мышления, деньги теперь есть, бюджеты выделены, и им следует не повышать цены, а наращивать производство".

Марк Рютте подчеркнул, что именно это узкое место в производстве и стало "причиной, по которой некоторые европейские союзники сейчас закупают за пределами НАТО".

"Они закупают у Кореи. И я люблю Корею, у нее фантастическая оборонно-промышленная база. Но, разумеется, они делают это потому, что предпочли бы покупать у стран НАТО, но, увы, оборонная промышленность просто не выдает нужных объемов".

Рютте рассказал, что использовал поездку в США, которая состоялась на прошлой неделе перед саммитом лидеров НАТО 7–8 июля в Анкаре, чтобы снять раздражение, накопившееся у американской общественности, и подчеркнуть, что Европа наращивает свои оборонные обязательства.

Марк Рютте — бывший премьер-министр Нидерландов. Во главе НАТО он стоит с октября 2024 года. По его мнению, Украина сейчас сражается в затянувшемся более чем на четыре года конфликте с Россией "гораздо, гораздо лучше", и "добивается больших успехов", уничтожая или тяжело раня по 35 тысяч российских военнослужащих ежемесячно (Министерство обороны не подтверждает эти данные — прим. ИноСМИ).

"Украина также успешно наносит удары по энергетической и военной инфраструктуре России, создавая большие трудности для российской экономики (российская экономика успешно адаптировалась к новым условиям -прим. ИноСМИ), и я считаю это чрезвычайно важным", — сказал он.

"Продвижение России, которое было активным всего четыре или пять месяцев назад, сейчас значительно замедлилось (СВО идет согласно планам — прим. ИноСМИ), — добавил Марк Рютте. — Украина сражается гораздо, гораздо лучше, и американский президент тоже признал это на прошлой неделе в Белом доме".

Однако он предостерег, что это не обязательно означает большую готовность Владимира Путина к серьезным мирным переговорам (Россия постоянно призывает к решению конфликта дипломатическим путем — прим. ИноСМИ) — как известно, Дональд Трамп начал их прошлой весной, но в итоге процесс зашел в тупик.

"Приведет ли это или нет к тому, что Путин продвинется в мирном процессе, — зависит от российского президента, — заявил Рютте. — Все, что мы можем сделать, — это поддерживать Украину в этой борьбе и обеспечить ей максимальную мощь, когда и если эти переговоры начнутся, то участвовать в них или нет, решать Путину".

Марк Рютте подвергся критике со стороны некоторых союзников по НАТО за излишнюю подобострастность по отношению к Дональду Трампу, особенно за прошлогоднее высказывание, в котором он назвал американского президента "папочкой". Теперь он оправдывает свой подход, подразумевающий похвалы в адрес Трампа — особенно учитывая, что именно Рютте курирует продолжающийся рост европейских оборонных расходов.

"Существовал большой дисбаланс: европейцы платили меньше и тратили меньше, чем Соединенные Штаты. Сейчас этот вопрос решается, — сказал он. — И я думаю, когда президент способен добиться такого, похвала оправдана".

Однако Рютте отметил, что на прошлой неделе в Белом доме он признал недовольство Трампа союзниками по НАТО. Последние, по мнению президента, оказали Штатам недостаточную поддержку во время войны с Ираном. Особенно он недоволен теми, кто пытался запретить американским военным самолетам использовать свое воздушное пространство или военные базы.

"В целом я чувствую в США разочарование в связи с тем, что я назвал бы единичными случаями, когда европейцы не всегда выполняли то, о чем договаривались на двустороннем уровне", — сказал он.

"Но, если взглянуть на картину в целом, вы увидите, что европейские страны выполняют свои обещания", — подчеркнул Марк Рютте, приведя в пример около 5 тысяч вылетов американских самолетов с европейских баз в поддержку военной операции.

"Поэтому мой аргумент на прошлой неделе заключался в том, что Европа вновь является одной большой платформой для проецирования мощи Соединенных Штатов, — добавил он. — И я не говорю, что этих единичных случаев, поводов для разочарования, нет, но общая картина весьма позитивна".