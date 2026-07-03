Быстрейший в мире: самый тяжеловооруженный атомный ракетный крейсер России может обогнать все ВМС США (Military Watch Magazine, США)

Финальные испытания полностью модернизированного "Адмирала Нахимова" повергли западных аналитиков в шок, пишет MWM. Уникальная ядерная установка и недосягаемая скорость позволяют российскому суперкрейсеру играючи обходить эсминцы США, превращая хваленые авианосные группы НАТО в беззащитные мишени.

ВМФ России готовится вернуть в строй свой самый грозный надводный боевой корабль: после масштабнейшей за всю историю российского флота модернизации тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" проходит заключительные ходовые испытания. Реконструкция на верфи "Севмаш" заняла более десяти лет. За это время крейсер класса "Киров" (проект 1144 "Орлан") был оснащен совершенно новыми боевыми системами, датчиками и ракетным вооружением, что продлит срок его службы на десятилетия. Ожидается, что возвращение судна на службу значительно укрепит Северный флот, поскольку при оценке его возможностей аналитики уделяют первостепенное внимание непревзойденной огневой мощи, дальнобойности и способности выдерживать повреждения. При этом часто упускается из виду выдающаяся скорость, хотя крейсеры класса "Киров" на сегодняшний день — быстрейшие из крупных боевых кораблей.

Корабли класса "Киров" — самые тяжелые надводные боевые корабли на действующей службе во всем мире: их водоизмещение составляет 28 тысяч тонн против всего 10 тысяч у эсминцев класса "Арли Берк", мощнейших в составе НАТО. Тем примечательнее максимальная скорость в 32 узла — которая позволяет "Адмиралу Нахимову" с комфортом обогнать любой крейсер, эсминец, фрегат, десантный корабль и авианосец ВМС США и флотов других стран НАТО. Этому способствуют уникальные силовые установки крейсера: он приводится в действие двумя водо-водяными ядерными реакторами КН-3, которые питают паровые турбины мощностью около 140 тысяч лошадиных сил. Крейсеры класса "Киров" — единственные в мире надводные боевые корабли с ядерной установкой, хотя ВМС США также планируют установить ядерные реакторы на свои крупные корабли серии BBG(X), если эта спорная программа выйдет за рамки проектной стадии.

В отличие от обычных военных кораблей, которые неуклонно теряют ресурс, расходуя топливные запасы, "Киров" может выполнять высокоскоростные операции практически на неограниченных расстояниях, не завися от заправщиков. Эта исключительная мобильность обеспечивает значительные эксплуатационные преимущества. Способность быстро перемещаться между театрами военных действий позволяет командирам флота оперативно укреплять районы, оказавшиеся под угрозой, реагировать на возникающие кризисы или перехватывать военно-морские формирования противника, отказывая им в доступе к ключевым регионам. В северных водах (в частности, в Арктике и Северной Атлантике, где сосредоточены военно-морские операции России и где расстояния измеряются тысячами километров) стабильно высокая скорость — залог стратегической гибкости. Мощные средства противовоздушной и противолодочной обороны придают кораблям особую ценность при оперативной переброске для защиты ключевых стратегических объектов или сопровождения других судов.

Скорость — важный фактор боевой живучести, который позволяет крейсерам быстро менять позицию. Кроме того, она затрудняет противнику нацеливание, сокращает время нахождения в зонах боевых действий и меняет геометрию стрельбы после запуска ракет дальнего радиуса действия. Это хорошо сочетается с новыми возможностями радиоэлектронной борьбы "Адмирала Нахимова" и внедрением крупнейшего в мире арсенала ракет класса "земля-воздух" большой дальности. Скорость особенно важна для "Адмирала Нахимова" из-за базирования в Североморске, поскольку позволяет кораблю оперативно преодолевать Фареро-Исландский рубеж — ключевую в военное время акваторию, отделяющую Северную Атлантику от Арктики. Военный корабль изначально проектировался для борьбы с авианосными ударными группами НАТО в Атлантике, и его арсенал из гиперзвуковых крылатых ракет "Циркон" и многоуровневой противовоздушной обороны идеально подходит для этих задач. Скорость — важный фактор, который позволит "Адмиралу Нахимову" принимать оптимальное решение о времени и месте проведения боевых действий, и хорошо сочетается с преимуществами, которые обеспечивает дальность поражения корабля, значительно возросшая благодаря использованию крылатых ракет "Циркон".