Штурман – это не профессия, а призвание

29 июня этого года на 86 году жизни в свой последний полёт ушёл Герой Российской Федерации, заслуженный штурман испытатель СССР Геннадий Григорьевич Ирейкин

Геннадий Григорьевич Ирейкин. Источник: Валерий Агеев

Он принимал участие в испытаниях и отработке систем для космического корабля многоразового использования «Буран», а также в испытаниях опытных двигателей на летающих лабораториях Ту-16ЛЛ и Ил-76ЛЛ. В 1988 году Ирейкин участвовал в установлении мирового авиационного рекорда дальности полёта на самолёте Ан-74, признанный Международной авиационной федерацией (FAI) — 6 341 км 973 м.

27 октября 1989 года в испытательном полёте на МиГ-31 в результате аварийной ситуации Ирейкин вместе с лётчиком-испытателем Петром Гладковым успешно катапультировались с предельно малой высоты.

В 2004–2014 годах возглавлял Всероссийское общественное объединение испытателей «Клуб Героев города Жуковский». В общей сложности он был задействован в лётных испытаниях более 50 типов самолётов и вертолётов.

Как мечта о море стала мечтой об авиации

Геннадий Григорьевич Ирейкин родился 26 ноября 1940 года, одиннадцатым ребенком в семье, «последышем», в посёлке, которого сегодня нет. На Чёрную Речку, в трудпосёлок землепашцев-лишенцев, как семью кулаков, принудительно переселили из Малой Хомутери.

Геннадий со своим отцом Григорием Игнатьевичем. Акшуат, 1947. Источник: Валерий Агеев

Как вспоминал Геннадий, его старшие трое братьев ушли на фронт, отца отправили работать на танковый завод в Челябинск. Мама осталась одна с «кучей» детей в заброшенном поселке, где жило несколько семей. Все они работали на фронт: валяли валенки, шили солдатскую одежду. Те, кто рос в военные и послевоенные годы, на всю жизнь запомнили такие блюда, как липовые лепешки из сушеных листьев и забеленные щи. Однако дети на натуральном питании вырастали здоровыми: у Геннадия Ирейкина с прохождением медкомиссии проблем не было.

Мечтал Гена о море, которого, правда, никогда не видел – только по фильмам (самые любимые – «Адмирал Ушаков» и «Счастливого плавания») и по книгам (морскими приключениями просто зачитывался) представлял.

Гену «просто заклинило» на море, и он мечтал о поступлении в Ленинградскую военно-морскую академию им. Нахимова. На выпускном получена золотая медаль, но на одежду для поездки в Ленинград в семье не было средств, Мама бы изыскала, но я не мог об этом просить. И поехал он в Куйбышев – ближайший большой город, в котором уже жили старшие братья. Самым близким к героической жизни моряков показалась ему авиация.

Говорили, что для кулацких сынов дорога в институты и техникумы СССР в то время была закрыта. Это не совсем так. Золотой медалист успешно сдал экзамены в Куйбышевский авиационный институт на факультет «Эксплуатация самолетов и двигателей».

На первом курсе узнал, что есть в институте аэроклуб, и сразу записался туда. Начал заниматься планеризмом, летать на учебных самолетах, прыгать с парашютом. Бурная общественная жизнь, участие в самодеятельности, спортивных и музыкальных мероприятиях не помешали ему окончить институт с красным дипломом. А таких выпускников распределяли в самый престижный для авиаторов город – Жуковский. И в самое интересное место – Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова (ЛИИ).

Здесь он себя проявил как инженер - исследователь. Ему даже предлагали писать диссертацию, когда он работал в институте. По утверждению его сослуживцев, наука была его стезей, но он выбрал небо.

Поэтому неудивительно, что Геннадий сразу записался в местный аэроклуб.. Начал работать инженером и летать инженером-испытателем на двухместном Як-28. На нем он производил бомбометание, а также посадки на необорудованные аэродромы с бортовой РЛС «Орел-Д». В то время в ЛИИ создавались новые бортовые системы для сокращенных экипажей: Ирейкин участвовал в их разработке.

Я штурман-испытатель

Когда набирали группу штурманов-испытателей с инженерным образованием для исследования этих систем, он, конечно, в нее попал. Обучали их в Школе летчиков-испытателей (ШЛИ). В 1971 году Геннадий Ирейкин окончил штурманское отделение в возрасте тридцати более лет.

Штурман-испытатель Геннадий Ирейкин. Источник: Валерий Агеев

Из 15 выпускников в дальнейшем трое получили звание Героя России, двое — заслуженный летчик-испытатель СССР, 8 — заслуженный штурман-испытатель СССР. С Героем России, заслуженным штурманом-испытателем СССР Л.С.Поповым их связала многолетняя дружба.

28 апреля 1971 г. на самолете Ил-28У на высоте 10 000 м при потере летчиком-слушателем ШЛИ сознания, снижаясь и заходя на посадку, Ирейкин добился чудом вывел того из этого состояния и помог совершить благополучную посадку.

В 1972-73 гг. вместе с заслуженными летчиками-испытателями СССР, кандидатом технических наук Н.В. Адамовичем-Йодко и В.М. Пронякиным провел сертификационные летные испытания 3-х самолетов Як-40 с бортовым оборудованием американской фирмы «Коллинз», продаваемых в Италию. Затем в качестве ведущего штурмана-испытателя был допущен к испытаниям новейших систем навигации на ЛЛ Ту-104 и Ил-62.

В 1976-1978 – вместе с летчиком-испытателем первого класса Жильцовым В.А. провел совместные с французскими летчиками-испытателями испытания первой в нашей стране системы цветной электронной индикации для самолетов Ту-144 на самолетах «Норд-262» и «Каравелла».

В 1978 г. приказом начальника Главного управления Министерства авиационной промышленности СССР назначен главным штурманом Летно-исследовательского института, что означало исполнение обязанностей «Главного действующего штурмана-испытателя авиационной промышленности».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 марта 1979 года награжден Орденом «Знак Почета». В 1984 он стал заслуженным штурманом-испытателем СССР.

Источник: Валерий Агеев

Он провёл испытания пилотажно-навигационных комплексов для самолётов разного назначения: перехватчика МиГ-31, пассажирских Ил-86, Ту-144, Ту-154, Ту-204, Як-42, транспортных Ан-74, Ан-124 «Руслан», Ан-225 «Мрия», Ил-76, сверхзвукового бомбардировщика Ту-22М3.

12 апреля 1989 года был награжден дипломом имени летчика-космонавта СССР Ю.А.Гагарина Федерации космонавтики СССР за непосредственное участие в обеспечении космических программ СССР .

Источник: Валерий Агеев

В 1992 г. вместе с заслуженным летчиком-испытателем СССР А.Н.Квочуром выполнил испытательные полеты самолете Су-30 по маршруту В.П.Чкалова, а так же полеты на самолете – танкере Ил-78 через Северный полюс.

За мужество и героизм, проявленные при испытании новой авиационной техники, Ирейкину указом исполняющего обязанности президента Российской Федерации В.В.Путиным от 23 марта 2000 года присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» «за мужество и героизм, проявленные при испытании авиационной техники».

Г.Г. Ирейкин на вручении медали Золотая Звезда. Москвв, Кремль. 2000. Источник: Валерий Агеев

Каким он парнем был

По воспоминаниям его жены Татьяны, Геннадий был удивительным, совершенно отличным от других человеком, настолько светлая и большая была у него аура, буквально видимая глазу. Рядом с ним, таким открытым, доброжелательным и добрым, у Тани было ощущение полной защищенности: все ее неразрешимые проблемы он решал мгновенно.

Ко всему Геннадий относился с добрым юмором, не вспомнить, чтобы кого-то обидел или сказал недоброе слово. Веселый и артистичный, всегда был заводилой в компании. Для него материальное никогда не играло особой роли, быт его почти не интересовал.

- Для меня главным было то, что с ним очень интересно и с его приходом домой всегда начинался праздник, не раз говорила Татьяна..

Поначалу, когда он рассказывал, что может и то, и другое, и третье, она думала – привирает и хвастается. Но вскоре все нашло свое подтверждение и оказалось правдой. Гена действительно играл на многих инструментах: научился сам на гармошке, гитаре, трубе, балалайке. Однажды на каком-то вечере так исполнил соло на трубе, что всех потряс. А как-то взялся за контрабас, чтобы удивить ее, и, хотя стер пальцы вдрызг, замотал их изолентой и продолжал играть.

Летная работа очень изменила характер Геннадия, и жена этот переход от невероятной мягкости к непонятной ей жесткости ощутила очень скоро – как только он начал летать. И довольно скоро она поняла, что перечить «летуну», ссориться с ним лучше не надо, лучше ничего не делать и не говорить.

Клуб Героев г. Жуковского

Когда Геннадий ушел на летную пенсию, жена думала, что он займется спокойной преподавательской деятельностью, у него ведь был опыт преподавания и в техникуме и ШЛИ. Но нет же! Год, наверное, он, по ее словам, лежал на диване и думал. Вдруг вскочил и заявил:

- Я понял, чем буду заниматься!

Очень давно он начал мечтать о сообществе авиаторов. А когда узнал, что у американцев с 1955 года существует общественная организация летчиков-испытателей – SETP, то тем более стало ясно, что подобное профессиональное сообщество должно быть и в России. Внимательно изучив законодательство, увидел возможность создать Клуб Героев г. Жуковского. Жуковский – город уникальный: по количеству Героев, заслуженных летчиков и штурманов, живущих или работающих в нем, ему нет равных в России. В разное время с Жуковским связаны имена более 100 Героев!

Работу по созданию жуковского клуба Героев начали вместе: вдвоем с Татьяной сидели днем и ночью, думали, писали, оформляли, организовывали. И в 2004 году общественная благотворительная организация «Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных Кавалеров ордена Славы города Жуковского» была учреждена.

Сейчас Клуб работает над десятками благотворительных и патриотических программ. Самая известная из них, конечно, программа по увековечению Ту-144. Этот «символ славы, ума и таланта» российского народа был спасен от уничтожения и, благодаря огромным усилиям клуба, демонстрировался практически на всех МАКСах, став самым посещаемым экспонатом.

Геннадий Григорьевич Ирейкин скончался 29 июня этого года, однако дело Героя будут продолжать его коллеги летчики- испытатели и штурманы.

Личные вещи Г.Г. Ирейкина в Акшуатском музее. Источник: Валерий Агеев

Валерий Агеев