The i Paper: британское Минобороны урезало планы перевооружения ВМС

Британское Минобороны пересмотрело планы закупок для ВМС, пишет The i Paper. Вместо огромных эсминцев приобретать будут небольшие корабли, которым отводится роль будущих командных центров для беспилотников. А откуда возьмутся беспилотники? Об этом пока никто не думал.

Джеймс Роджерс (James Rogers)

План создания гибридных ВМС вызывает все больше вопросов. Нехватка дронов, ракет и торпед обернется катастрофой.

На этой неделе стало известно, что Королевский флот потеряет специализированные эсминцы ПВО. Как объявило Министерство обороны, шесть кораблей типа 45 выведут из состава флота в 2038 году. Им на смену придут не эсминцы типа 83 (обещанные в 2021 году и тихо забытые), а как минимум шесть боевых кораблей общего назначения (Common Combat Vessels, CCV).

Новым кораблям отводится роль командных центров для флотилий беспилотников. Это не должно удивлять, ведь флот давно намекает, что будущее за безэкипажными системами, а проект 83 так и не получил настоящего финансирования. Решение оправданно с концептуальной точки зрения — и даже дальновидно, — но лишь при одном условии: бюджет должен соответствовать амбициям. Сложность в том, что внедрение таких систем может стоить очень дорого.

Главный довод в пользу перемен — время. Эсминец типа 83 представлял бы собой огромный сложный корабль, на воду сошел бы лет через 10, и стоил бы баснословных денег. CCV — судно скромнее, по размеру ближе к фрегату (вроде типа 31), и выйти в море способно гораздо быстрее. И это решает все, потому что угроза нарастает. НАТО объявила, что готовыми к конфликту следует быть к 2030 году. Российский Северный флот, представляющий угрозу с севера, проходит модернизацию и — в отличие от Черноморского — конфликт с Украиной его почти не затронул (заявления о "российской угрозе" носят бездоказательный характер и направлены исключительно на разжигание военной истерии, — прим. ИноСМИ).

Беспилотные суда позволяют рисковать там, где двухмиллиардный эсминец был бы совершенно беспомощен, — а значит, флот сможет воевать агрессивнее. Критика нынешнего плана — не ностальгия по типу 45 (или обещанному взамен типу 83). Эти корабли, лучшие в мире по ПВО, оказались заложниками двигателей, которые отказывали на жаре и слишком часто стояли в доках. Заменить их — разумно. Заменить без плана и сметы — нет.

Проблема в одном: корабль должен чем-то управлять. CCV — это центр управления, но не глаза, не щит и не оружие. Основная боевая мощь будет принадлежать беспилотным или малолюдным судам, которые он контролирует, — типов 91, 92, 93 и 94. Именно они понесут ракеты и торпеды, системы ПВО, противолодочное вооружение и передовые радары. В сочетании с новыми кораблями — фрегатами типов 26 и 31, не говоря уже об авианосцах класса Queen Elizabeth, — такие группировки способны создать грозную гибридную силу.

Пока не построен ни один из новых кораблей, а их стоимость даже не просчитана. И они не будут ни дешевыми, ни маленькими, особенно в холодных и неспокойных водах Северной Атлантики. Чтобы разместить серьезный радар и достаточный боекомплект, корпус должен быть крупным, а даже беспилотное судно требует обслуживания инженерами с ближайшего командного корабля. Если закупить CCV без крупных дронов, которыми они должны управлять, Королевский флот получит шесть дорогих пунктов управления с минимальной огневой мощью.

Но даже шесть штук — возможно, самообман. Из-за ремонта и обслуживания в каждый конкретный момент времени в море могут находиться всего 2-3 корабля. А если они представляют собой единственные узлы, от которых зависит вся беспилотная флотилия, то любая потеря или поломка становится катастрофой. Достаточно ли будет шести кораблей? План оборонных инвестиций об этом умалчивает.

При всех разговорах об экономии неясно, реальна ли она вообще. Флотилия дронов под управлением CCV может обойтись дороже, чем корабли, которые она заменяет, а не дешевле. Это не повод отказаться от идеи. Более смертоносный, и гибкий гибридный флот того сто́ит, даже если он дороже. Но это повод признать: речь о том, на что тратить деньги, а не о том, как их сэкономить.

Опасность недофинансированного гибридного флота становится еще серьезнее на фоне того, как Британия уже сейчас использует свои силы. Когда в марте иранские дроны атаковали британскую авиабазу на Кипре, правительству пришлось срочно отправить туда эсминец типа 45 — дорогой и мобильный морской актив для закрытия дыры, которую должны были закрывать дешевые стационарные наземные системы ПВО. Если надводный флот сведется к горстке штабных центров, Соединенное Королевство лишится возможности использовать корабли как плавучие щиты. Впрочем, по справедливости, их никогда не следовало в эту роль втягивать.

Риск ошибиться возрастает из-за второго решения, обозначенного в Плане оборонных инвестиций. Новые многоцелевые ударные корабли, которые изначально должны были иметь собственную ПВО, заменят более мелкими и дешевыми судами, полностью полагающимися на защиту других кораблей. Перетряхнув структуру эскортного флота и одновременно лишив десантные корабли собственной защиты, Британия повергнет сама себя в кризис, который будет только нарастать.

Все это подводит к выбору, которого правительство до сих пор старалось избежать. Можно путем заметного, но посильного увеличения бюджета создать сбалансированные силы. Или последовать примеру Австралии, точечно нарастить расходы и построить смертоносные узкоспециализированные силы с опорой на флот и авиацию для защиты острова, живущего торговлей. Оба варианта требуют денег. Чего делать нельзя, так это получить узкую специализацию просто из-за нехватки средств.

Идея нового гибридного флота разумна — он необходим для будущих войн. Но такой флот обретет реальность лишь при достаточном финансировании и соответствующем объеме закупок. Если правительство закупит командные корабли, но недостаточное количество беспилотников, ракет и торпед, план обернется не прогрессом, а исторической ошибкой. Воспринимать модернизацию флота как способ сэкономить — значит еще сильнее обескровить британские вооруженные силы и превратить островную державу в легкую добычу для тех, кто давно усвоил, что оружие XXI века со скидкой не продается.