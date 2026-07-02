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ЦАМТО

ФРГ ведет переговоры с MBDA о создании наземной версии крылатой ракеты Tomahawk

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Система вертикального пуска Mk-41 с крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk
Система вертикального пуска Mk-41 с крылатой ракетой BGM-109 Tomahawk.
Источник изображения: © CORBIS/Corbis via Getty Images

ЦАМТО, 1 июля. Правительство ФРГ ведет переговоры с немецким подразделением европейского концерна MBDA (MBDA Deutschland) с целью организации кооперации с американской Raytheon Technologies для разработки наземной версии КР BGM-109 Tomahawk.

Об этом со ссылкой на источник, осведомленный о планах германского кабинета министров, сообщила газета Financial Times.

Переговоры ведутся на фоне отказа Пентагона от развертывания в Германии батальона сил быстрого реагирования, оснащенного наземными пусковыми установками комплекса MRC Typhon (Lockheed Martin) с КР Tomahawk Block Vb и зенитными управляемыми ракетами SM-6. Решение о размещении американских ударных средств средней дальности на территории ФРГ было принято на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года администрациями Байдена и Шольца; развертывание планировалось начать в 2026 году.

Согласно данным Reuters и Associated Press, министр обороны США Пит Хегсет подписал соответствующий меморандум 14 мая 2026 года, официально отменив плановую переброску батальона. Одновременно Пентагон объявил о выводе около 5000 военнослужащих из Германии в течение 6-12 месяцев.

По данным Financial Times, MBDA и Raytheon имеют давно налаженное партнерство в смежных направлениях, однако прямых переговоров относительно интеграции и адаптации технологий КР Tomahawk для наземного базирования между двумя компаниями ранее не проводилось. Переговорный процесс носит предварительный характер; конкретные параметры возможной совместной разработки, контрактные условия и облик перспективного изделия в открытых источниках не раскрывались.

Инициатива рассматривается как один из нескольких параллельных векторов в рамках германской стратегии ликвидации "разрыва в ударных возможностях". Согласно материалам, изученным Politico, Министерство обороны ФРГ параллельно прорабатывает следующие направления: прямую закупку КР Tomahawk Block Vb и ПУ MRC Typhon по программе FMS – предварительный запрос на 400 ракет и три мобильных ПУ ориентировочной стоимостью свыше 1,37 млрд. евро подан в июле 2025 года и остается без официального ответа американской стороны; ускоренную разработку КР Taurus NEO (совместное предприятие MBDA Deutschland и SAAB) с расчетным сроком поставки не ранее 2029 года; возможное приобретение украинской КР FP-5 Flamingo (разработчик – украинская компания Fire Point). По данным СМИ, немецкая компания Diehl Defence в апреле 2026 года подписала с Fire Point соглашение о технологическом сотрудничестве.

Председатель комитета по обороне Бундестага Томас Ревекамп заявил Financial Times, что ФРГ "срочно необходимы возможности" КР Tomahawk для обеспечения обороны европейского континента. По его словам, в случае если американская сторона не обеспечит поставки или размещение систем, Германия будет вынуждена рассматривать альтернативные варианты, включая менее высокоточные, но доступные по срокам изделия.

В более широком контексте немецкие интересы в сфере наземных КР большой дальности вписываются в многонациональную инициативу ELSA (European Long-Range Strike Approach), учрежденную в июле 2024 года Францией, Германией, Италией и Польшей (к ней впоследствии присоединились Великобритания и Швеция). В рамках ELSA предусматривается разработка наземной КР с дальностью полета свыше 2000 км; однако, по оценкам экспертов, первые образцы в рамках этой инициативы не появятся ранее 2030-2035 годов.

На международной выставке вооружений Eurosatory 2026 (Париж, июнь 2026 года) концерн MBDA представил перспективный комплекс LCM Mk-2 (Land Cruise Missile – наземная версия на базе морской КР MdCN/NCM, Naval Cruise Missile), заявив готовность к поставкам с 2029 года.

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