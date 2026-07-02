Вэнс: США прибегают к методу кнута и пряника в переговорах с Ираном

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Вице-президент США Джеймс Вэнс заявил, что в процессе урегулирования разногласий с Ираном Вашингтон прибегает к методу кнута и пряника. По словам Вэнса, вопреки желанию «некоторых», на самом деле Трамп совсем не горит желанием бомбить Иран.

В интервью телеканалу Fox News Вэнс отметил, что в последние пару недель Тегеран не наносил ударов по судам в Ормузском проливе. Частичное возобновление транспортировки нефти через Ормуз, по мнению американского вице-президента, является непосредственной заслугой Трампа, пригрозившего атаковать Иран, если Тегеран будет каким-либо образом препятствовать судоходству в регионе.

Вэнс сетует, что некоторые силы в США активно противодействуют процессу мирного урегулирования ближневосточного конфликта. При этом, вопреки козням своих политических противников, которым невыгодна ситуация на энергетических рынках, Трамп совсем не хочет бомбить Иран.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что война с Ираном, ХАМАС и «Хизбаллой» в настоящее время еще не закончена. По словам главы израильского правительства, Израиль намерен продолжить действия против поддерживаемых Ираном вооруженных группировок в регионе. Ранее глава Минобороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ЦАХАЛ готов возобновить удары по Ирану в случае провала переговоров между Тегераном и Вашингтоном. Кроме того, Израиль полон решимости продолжить свою военную операцию в Ливане, таким образом откровенно саботируя мирные переговоры с Ираном.