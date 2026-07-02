Британия выделит 2 млрд. долл. на борьбу с подлодками России в Арктике

ЦАМТО, 1 июля. Великобритания выделит 1,5 млрд. фунтов стерлингов (около 2 млрд. долл.) на т.н. программу "Атлантический бастион" (Atlantic Bastion) по борьбе с подводными лодками ВМФ РФ в Арктике.

Как передает "РИА Новости", это следует из бюджета британского Министерства обороны.

"Атлантический бастион" создаст передовые гибридные военно-морские силы для защиты Великобритании и союзников по НАТО от возникающих угроз. Мы потратим дополнительно 1,5 млрд. фунтов стерлингов в течение следующих четырех лет на поддержку этих усилий", – говорится в документе.

Отмечается, что совместный с НАТО план подразумевает защиту Северной Атлантики от "постоянной и растущей подводной угрозы" со стороны модернизированного российского флота подводных лодок.

Как утверждается, Atlantic Bastion включает в себя применение беспилотных технологий и их сочетание с традиционными силами ВМС.

"Это позволит Великобритании находить, отслеживать и, при необходимости, действовать против противников с беспрецедентной эффективностью на обширных акваториях океана", – цитирует "РИА Новости" текст документа.

Британское военное ведомство 30 июня опубликовало долгосрочный оборонный бюджет на ближайшие четыре года. Документ распределяет почти 300 млрд. фунтов (400 млрд. долл.) на развитие различных секторов ВПК. Как следует из документа, Британия увеличит военный бюджет на 27%, до 80 млрд. фунтов стерлингов (105 млрд. долл.) в год к 2029 году.