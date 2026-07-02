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Рютте: меры ЕС по перевооружению обеспечивают 195 тыс. рабочих мест в США

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Президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил, что отправит оружие Украине через НАТО
Президент Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме объявил, что отправит оружие Украине через НАТО.
Источник изображения: © AP Photo / Evan Vucci

ЦАМТО, 1 июля. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что меры европейских стран по перевооружению обеспечивают сохранение в США 195 тыс. рабочих мест в оборонной сфере.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета Financial Times.

"М.Рютте заявил, что стремление Европы к перевооружению поддерживает 195 тыс. рабочих мест в сфере обороны в США благодаря заказам на вооружение на сумму 300 млрд. долл.", – сообщает издание.

В интервью газете М.Рютте также призвал производителей военной продукции в странах НАТО использовать увеличение расходов на вооружение за прошедшие два года на 250 млрд. долл. для увеличения производства, а не для роста цен. При этом он отметил, что некоторые ключевые возможности Европа может закупать только у США, и назвал оборонно-промышленную базу Штатов чрезвычайно важной для общего сдерживания в рамках НАТО.

При этом генсек НАТО признал проблемы с производственными мощностями в Европе и США, но указал, что дополнительные производственные линии уже строятся.

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