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Известия.ru

В Минобороны России рассказали о применении новых дронов БМ-70 в зоне СВО

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ

Командир Юрий: дроны БМ-70 способны поражать цели на дистанции до 100 км

Военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки войск «Центр» начали активно применять новые дальнобойные ударные дроны самолетного типа БМ-70 в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 1 июля сообщили в Минобороны России.


Дроны предназначены для нанесения ударов по важным объектам противника, расположенным далеко от линии фронта. В их числе склады с боеприпасами, командные пункты, а также места размещения личного состава и военной техники подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Изделие очень мобильное. Мы не привязываемся по запуску абсолютно ни к чему, ни к местности, ни к рельефу», — сказал командир роты Юрий, добавив, что дальность дрона в хороших условиях достигает до 100 км.

Беспилотник БМ-70 отличается увеличенной дальностью полета, благодаря чему может поражать цели в глубоком тылу противника. Он оснащен мощной боевой частью, которая позволяет разрушать железобетонные укрытия и выводить из строя укрепленные сооружения, подчеркнули в оборонном ведомстве.

Кроме того, БМ-70 устойчив к средствам радиоэлектронной борьбы противника. Он использует защищенные каналы управления и автономное наведение на финальном участке полета, что уменьшает вероятность подавления или перехвата сигнала. Аппарат может применяться в любое время суток, что обеспечивает его универсальность при выполнении задач поражения целей.

Как отметили в министерстве, начало активного применения группировкой войск «Центр» ударных дронов БМ-70 расширяет зону поражения и позволяет наносить противнику значительный урон без использования авиации и ракетных средств.

Министерство обороны РФ 30 июня показало кадры нанесения ударов армией России беспилотными летательными аппаратами «Герань» по опорам линий электропередачи в районе Запорожья, обесточив промышленные объекты и предприятия, работавшие в интересах ВСУ. На кадрах видно, как первый дрон поражает цель в режиме самонаведения. В результате повреждена опора центральной ЛЭП. Второй удар происходит в таком же режиме.

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