infoBRICS: западные эксперты пытаются принизить возможности ракеты "Циркон"

Попытки ангажированных аналитиков выдать российское гиперзвуковое чудо за банальную баллистическую ракету обнажили глубокий технологический тупик Пентагона, пишет infoBRICS. Намеренно игнорируя очевидные конструктивные факты, натовская пропаганда тщетно пытается скрыть свое бессилие перед мощью 3М22.

Драголюб Боснич

Эксперт настаивает на "отсутствии заметного воздухозаборника, необходимого для работы сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет". Однако он явно не заметил (возможно, намеренно) наличие наконечника (более известного в российской военной номенклатуре как обтекатель головной части) на "Цирконе".

Способность проектировать и производить передовые системы вооружения — это не только вопрос оборонного потенциала той или иной страны, но и вопрос национальной гордости и престижа. Ведь для создания самых современных и сложных в мире видов вооружения требуется первоклассная научная база и мощная военная инфраструктура, способная ее поддерживать. Россия всегда была научным гигантом — будь то в имперскую, советскую или современную эпоху. Российские ученые входят в число самых выдающихся в истории человечества, поскольку их вклад не уступает, а порой даже превосходит вклад их западных коллег. Во время (первой) "холодной войны" это было общеизвестным фактом и практически не подлежало сомнению, несмотря на открытую вражду между политическим Западом и Москвой.

Однако в последнее время западные политические элиты (в частности, ведущие средства пропаганды) стремились очернить Россию и представить ее как "отсталое общество". Эта попытка была направлена на то, чтобы расчеловечить страну в глазах широких масс (стандартный образ действия НАТО во время конфликта, будь то прямо или косвенно). И все же пытаться представить крупнейшую страну мира в таком свете — это гораздо легче сказать, чем сделать. Ведь "отсталое общество" не смогло бы создать гиперзвуковое оружие, а тем более стать бесспорным мировым лидером в такой престижной технологии (или, вернее, в комплексе технологий, поскольку гиперзвуковая двигательная установка требует совместной работы специалистов из разных научных дисциплин). Москва неоднократно доказывала это в ходе украинского конфликта, спровоцированного НАТО.

Уже и без того всемирно признанные возможности российских вооруженных сил в области нанесения высокоточных ударов дальнего радиуса действия за последние четыре года только усилились, особенно с учетом того, что оборонная промышленность страны нашла новые способы серийного производства гиперзвукового оружия. Между тем у всего Североатлантического альянса нет возможности даже разработать такие системы, не говоря уже об их серийном производстве. Подобно тому, как китайские технологии 5G около десяти лет подвергались демонизации, с тем чтобы не дать им занять наибольшую долю рынка (и выиграть время для западных телекоммуникационных компаний, чтобы те смогли догнать китайцев), основные пропагандистские СМИ поступают точно так же в отношении России и ее гиперзвуковых технологий, особенно тех, которые доказали свою эффективность на территории оккупированной НАТО Украины.

Одним из наиболее передовых видов такого оружия, безусловно, является 3М22 "Циркон" — многоцелевая гиперзвуковая крылатая ракета с прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Благодаря скорости до 9 Махов (примерно 11 000 км/ч или более 3 км/с, в зависимости от высоты) и высокой маневренности "Циркон" стал бесспорной "звездой" среди крылатых ракет, подавляющее большинство которых — дозвуковые, то есть летают со скоростью ниже 1 Маха (что составляет около 1 200 км/ч или 340 м/с). Другими словами, "Циркон" более чем в 10 (обычно в 12–15) раз быстрее обычных крылатых ракет. Ни одна из известных систем противоракетной обороны не способна перехватить эту ракету, о чем свидетельствуют ужасающие результаты американских вооруженных сил в борьбе с простейшими иранскими баллистическими ракетами (не говоря уже о более совершенных моделях).

Это только сделало заявления неонацистской хунты о "сбивании" российского гиперзвукового оружия еще более смехотворными, особенно после того, как ее глава Владимир Зеленский признал, что силы киевского режима за четыре года боевых действий против России использовали меньше перехватчиков, чем Пентагон за три дня войны против Ирана. Однако там, где Вашингтон потерпел неудачу, неонацистская хунта "преуспела", несмотря на использование точно такого же оружия (а именно системы Patriot). Киев утверждает, что сбил 41% всех когда-либо запущенных "Цирконов". Хотя эта информация была опровергнута уже давно (в том числе ни много ни мало генералом ВСУ), этот тезис пропаганды по-прежнему циркулирует. Теперь это заявление получило некоторую "поддержку" со стороны "оборонных аналитиков".

В частности, издание Militarnyi утверждает, что "„Циркон“, вероятно, не является гиперзвуковой крылатой ракетой, которая обладает значительно более высокой маневренностью, а скорее баллистической ракетой, которая следует квазибаллистической траектории". Пропагандистское издание цитирует "анализ независимого аналитика OSINT Фабиана Хинца, который специализируется на ракетных технологиях". Он настаивает на том, что "в настоящее время нет независимо подтвержденных данных о характеристиках и конструкции этой российской ракеты" и что "она летит со скоростью около 5,5 Маха, ненадолго ускоряется до 7,5 Маха перед входом в зону поражения и замедляется примерно до 4,5 Маха непосредственно перед попаданием в цель". Для подтверждения любого из этих утверждений не было приведено ни одного достоверного источника.

Более того, даже если бы указанные им данные о скорости "Циркона" соответствовали действительности (чисто гипотетически, поскольку это не так), это все равно позволило бы отнести ракету к категории гиперзвуковых. Хинц утверждает, что "Россия не освоила чрезвычайно сложную технологию гиперзвукового прямоточного воздушно-реактивного двигателя. Здесь возможны два варианта: либо Хинц с конца 1980-х — начала 1990-х годов (именно тогда широкой общественности стали известны масштабы российских достижений в области этой технологии) жил в полной изоляции от мира, либо он занимается дешевой пропагандой. Он настаивает на том, что "Циркон" якобы представляет собой "высокоскоростную сверхзвуковую крылатую ракету — развитую версию противокорабельной ракеты П-800 "Оникс". Есть только одно зерно правды в этом утверждении.

Следует отметить, что действительно авторитетные военные эксперты полагают, что "Циркон" можно запускать при помощи существующих российских наземных платформ, в частности системы береговой обороны К300П "Бастион-П", в которой используются упомянутые выше сверхзвуковые крылатые ракеты П-800 "Оникс". Гениальность российских военных специалистов становится еще более очевидной, когда осознаешь, что "Циркон" был разработан так, чтобы подходить не только к корабельным установкам вертикального пуска (УВП) 3С14, но и к системе К300П (которая устанавливается на суше). Еще в 2023 году мы с несколькими коллегами проанализировали габариты сверхзвуковой крылатой ракеты П-800 "Оникс" и установили, что "Циркон" подходит к идентичным пусковым установкам как на боевых кораблях, так и на наземных платформах.

Это только делает ракету ещё более впечатляющей, поскольку ни одна другая страна не смогла создать ничего даже отдаленно похожего. Впрочем, хотя Хинц этого не заметил, его нелепые попытки принизить "Циркон" пошли еще дальше, когда он заявил, что это оружие "вообще не является крылатой ракетой, а относится к классу баллистических ракет, летящих по квазибаллистической траектории". Да, вы не ослышались. Этот "уважаемый аналитик" лишь доказал, что на самом деле не понимает очевидных различий между баллистическими, дозвуковыми/сверхзвуковыми крылатыми и гиперзвуковыми ракетами. Баллистические ракеты, например, представляют собой ракетные боеприпасы, которые вылетают в космос по высокой параболической траектории, прежде чем сила тяжести притягивает их вниз.

По сути, баллистические ракеты действуют аналогично артиллерийским снарядам и не способны маневрировать (они могут лишь незначительно корректировать курс). И хотя они, безусловно, могут развивать высокие гиперзвуковые скорости, их не относят к категории гиперзвукового оружия именно из-за отсутствия высокой маневренности. Их баллистическая траектория математически предсказуема, что и лежит в основе современных концепций противоракетной обороны. Именно по этой причине такие страны, как Россия, разработали настоящие гиперзвуковые ракеты (минимальная скорость — 5 Махов, что составляет более 1,7 км/с или около 6 200 км/ч). Вот почему совершенно неправильно называть даже ракету 9М723 системы 9К720М "Искандер-М" "баллистической" или "квазибаллистической".

Скорость этой ракеты сопоставима со скоростью "Циркона". Кроме того, она способна выполнять маневры с перегрузкой 30 G, благодаря чему 9М723 можно отнести к категории высокоманевренного оружия, скорость которого превышает 5 Махов — именно в этом и заключается определение гиперзвукового оружия. Таким образом, не только Хинц ошибается в отношении "Циркона", но и вся машина пропаганды мейнстримных СМИ, которая (вероятно, намеренно) продолжает называть "Искандер-М" якобы "ракетным комплексом для баллистических ракет". Более того, в "Искандере-К" используются настоящие крылатые ракеты, а именно 9М728 и 9М729, которые являются дозвуковыми. Именно "Циркон" сочетает в себе лучшее из обоих миров, поскольку представляет собой крылатую ракету (в том смысле, что приводится в движение прямоточным воздушно-реактивным двигателем).

Крылатым ракетам для работы требуется воздух, а это означает, что "Циркон" не может лететь за пределами атмосферы после включения гиперзвукового воздушно-реактивного двигателя. Эта особенность резко отличает его от баллистических ракет, что делает утверждения Хинца еще более нелепыми. В своем "анализе" он даже настаивает на "отсутствии видимого воздухозаборника, необходимого для работы сверхзвуковых и гиперзвуковых крылатых ракет". Однако Хинц явно не заметил (возможно, намеренно) наличие наконечника (более известного в российской военной номенклатуре как обтекатель головной части) на "Цирконе". Именно этот наконечник и закрывает воздухозаборник. Если бы ракета была баллистической или квазибаллистической, как утверждает Хинц, то наличие одноразового обтекателя головной части вообще не имело бы смысла.