Исторический сдвиг в НАТО: три объединенных командования сил переходят к Европе (Le Figaro, Франция)

Figaro: все оперативные командования НАТО впервые возглавляют европейцы

Впервые все три оперативных командования НАТО возглавляют европейцы, пишет Figaro. Это вызвано жестким давлением США, которые больше не хотят обеспечивать безопасность Европы. Однако перестановка — лишь фарс, новых полномочий никто не получит.

Софи Кейперс (Sofia Cuypers)

Впервые с момента создания НАТО в 1949 году три объединенных командования сил Альянса возглавят европейские офицеры. За этим историческим шагом стоит давление Вашингтона: США требуют, чтобы европейцы больше вкладывались в оборону континента.

За несколько дней до саммита в Анкаре, который пройдет 7–8 июля, НАТО проводит беспрецедентную реорганизацию своей структуры. Три объединенных командования сил Альянса, до сих пор возглавлявшиеся американскими офицерами, теперь переходят к европейцам. Это решение, о котором объявили 6 февраля, сразу приветствовал Марк Рютте, расценив его как шаг к созданию "европейской опоры" внутри блока.

Эти три штаба — объединенные командования сил НАТО. Они отвечают за планирование и проведение военных операций Альянса в случае кризиса или конфликта. Именно на этом уровне принимаются оперативные решения: развертывание войск, координация между сухопутными, морскими и воздушными силами, координация переброски подкреплений.

Каждое командование охватывает определенную географическую зону. Штаб в Норфолке (штат Вирджиния, США) отвечает за Северную Атлантику — от Флориды до Финнмарка. Это стратегический район, через который в случае войны в Европе проходили бы американские и канадские подкрепления. Штаб в Неаполе контролирует южный фланг — от Средиземноморья до Северной Африки. Штаб в Брюнссуме (Нидерланды) отвечает за восточный фланг Альянса, граничащий с Россией. Этот участок считается наиболее уязвимым после начала российско-украинского конфликта в 2022 году.

"Эти объединенные командования сил, которые возглавляют генерал-полковники, осуществляют оперативное руководство в кризисных и военных ситуациях в своей зоне ответственности, — поясняет Жан-Пьер Молни, заместитель директора Института международных и стратегических отношений (IRIS). — Они также отвечают за боеготовность своих подразделений".

С момента создания этих постов их все занимали американские офицеры. Теперь Великобритания возглавит штаб в Норфолке, Италия примет командование в Неаполе, а Германия и Польша разделят между собой командование в Брюнссуме.

Однако, по словам Жан-Пьера Молни, региональные командующие не смогут действовать без одобрения США. Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе (SACEUR) остается главным военным постом в Альянсе, и его по-прежнему занимает американский генерал.

Одновременно США берут под свой контроль три командования по родам войск: сухопутное (LANDCOM, Измир), военно-воздушное (AIRCOM, Рамштайн) и военно-морское (MARCOM, Нортвуд). Последний пост до сих пор занимал британский офицер. Именно в этих структурах сосредоточены ключевые военные возможности — разведка, логистика и ударные средства. Новые европейские штабы беспомощны без ресурсов американских командований.

Эта передача полномочий является частью плана Вашингтона. США заявили о намерении сократить военные ресурсы, которые они выделяют НАТО. Вашингтон требует, чтобы союзники сами обеспечивали свою безопасность. "Бо́льшая ответственность для европейцев означает, что взамен они должны получить больше полномочий при принятии решений, — объясняет Жан-Пьер Моньи. — Сокращение американского присутствия, о котором заявил Дональд Трамп, объясняет, почему эти изменения происходят именно сейчас".

Саммит в Анкаре 7–8 июля станет первой крупной встречей Альянса в новых условиях. Главы государств и правительств 32 стран — членов НАТО обсудят выполнение обязательств, взятых на саммите в Гааге в июне 2025 года. Среди прочего — цель довести оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году. В центре дискуссий окажется вопрос, смогут ли европейцы обеспечить работу новых штабов.