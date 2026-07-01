Что известно о БПЛА "Хорнет", которые ВСУ используют для атак на новые регионы РФ

ВСУ начали использовать аэростаты для заброса "Хорнетов" к новым регионам РФ

На электронных площадках ЦСН "БАРС-Сармат", чьи конвои из мобильных огневых групп сейчас патрулируют трассу "Новороссия", опубликован интересный документ, составленный военными экспертами, под названием: "Atomik Cherry. Украинская компания против российской логистики. Замысел. Первые результаты и операционные ограничения". В документе исследуются намерения, инструменты и возможности ВСУ по так называемому "логистическому локдауну" Новороссии и Крыма. Задачей подобных действий называется нарушение логистики Российской армии, а также создание максимально тяжелых условий для функционирования транспортной инфраструктуры и гражданской жизни в Крыму, Севастополе и на новых территориях.

В исследовании, в частности, подробно рассматривается значение барражирующих боеприпасов, которые украинская сторона стала активно использовать в последние годы. Такие аппараты, представляющие собой небольшие самолеты-снаряды с размахом крыла 2-3 метра, выполненные на основе композитного либо пенополимерного планера с толкающим воздушным винтом, являются не просто очередным типом беспилотников, а одной из наиболее заметных ступеней эволюции высокоавтономных роботизированных средств поражения.

В штатном варианте барражирующие боеприпасы запускаются с наземных катапульт или автомобильных пусковых установок. Однако в последнее время для увеличения дальности их применения стали использоваться малоразмерные свободно дрейфующие аэростаты. Поднимаясь на большие высоты и оставаясь малозаметными для радиолокационных средств ПВО, такие аэростаты способны без расхода энергии переносить боеприпасы воздушными потоками на расстояние в несколько сотен километров.

Спектр аппаратов, применяемых украинской стороной, достаточно широк. Среди них упоминаются "Рубака" - один из первых дальнобойных ударных беспилотников, предназначенных для поражения стационарных целей; "Булава", являющаяся развитием этой концепции, с увеличенной дальностью и расширенными возможностями управления; тяжелый аппарат "FP-2" с боевой частью массой до 100 кг; а также "Дартс", первоначально работавший по радиоканалу, но позднее получивший возможность использования спутниковой связи.

При этом авторы исследования выделяют в качестве наиболее перспективного образца барражирующий боеприпас "Хорнет", разработка которого связывается с американской компанией Swift Beat (ранее в ряде публикаций ошибочно указывалось Swift Pit), основанной при участии бывшего генерального директора Google Эрика Шмидта.

Конструкция "Хорнета" максимально ориентирована на снижение стоимости серийного производства. Корпус изготавливается из вспененного полипропилена с усилением карбоновыми трубками. Фюзеляж разделен на несколько функциональных отсеков - для электроники, аккумуляторной батареи и боевой части. Большинство комплектующих относится к коммерческой элементной базе: бесколлекторные электродвигатели, литиевые аккумуляторы, собранные из батареек, купленных в обычном магазине. А еще - автопилоты, средства спутниковой навигации, видеокамеры и вычислительные модули, которые тоже легко найти на гражданском рынке. Благодаря этому массовое производство подобных аппаратов может быть распределено между десятками небольших предприятий без необходимости создания крупных специализированных заводов.

Главное преимущество подобных боеприпасов заключается не столько в конструкции планера, сколько в программно-аппаратном комплексе управления. На борту устанавливаются сравнительно недорогие вычислительные платформы, производительности которых достаточно для работы алгоритмов машинного зрения и элементов искусственного интеллекта.

Такие системы способны в автоматическом режиме обнаруживать, классифицировать и сопровождать различные типы объектов: грузовые автомобили, бензовозы, автопоезда, инженерную технику и другие транспортные средства.

Если бортовая система обнаруживает объект, соответствующий заложенным в память признакам, автопилот осуществляет его сопровождение и готовит атаку. При отсутствии приоритетных военных целей алгоритм способен выбрать любую подходящую цель из числа движущихся транспортных средств. Перед нанесением удара, по данным авторов исследования, аппарат выполняет короткий сеанс связи с оператором, передавая изображение цели и запрашивая подтверждение атаки. Таким образом, окончательное решение о поражении объекта формально остается за человеком.

Анализ трофейных образцов сбитых "Хорнетов", как утверждается в данном исследовании, свидетельствует о применении элементов группового взаимодействия беспилотников. В ряде случаев используется воздушный пункт управления, координирующий работу нескольких ударных аппаратов. При наличии устойчивого канала спутниковой связи такая система позволяет перераспределять цели между беспилотниками, корректировать маршруты и поддерживать выполнение задания даже при потере отдельных аппаратов.

Дальность полета "Хорнета" с боевой частью массой около 4-5 кг при традиционном наземном запуске оценивается приблизительно в 60-70 километров. Однако применение аэростатного старта позволяет существенно увеличить эффективный радиус действия до 200 километров. Малообъемный аэростат способен поднять такой аппарат на высоту до 8 километров, где скорость и направление воздушных потоков существенно отличаются от приземного слоя атмосферы.

После подъема аэростат вместе с закрепленными на нем боеприпасами дрейфует по ветру практически без затрат энергии. В расчетной точке производится отделение беспилотников, после чего они включают маршевые электродвигатели и начинают самостоятельный поиск целей. Таким способом удается сохранить практически полный запас энергии аккумуляторов для финального участка полета, маневрирования и наведения на цель. Поэтому аэростатный метод доставки способен увеличить общую глубину поражения до нескольких сотен километров.

Именно этот метод позволяет достигать вражеским дронам трассы "Новороссия", Крыма и других удаленных районов, практически сохраняя полный запас хода. Впрочем, здесь прячется и их ахиллесова пята. Обнаружить "Хорнеты" можно, если просто проанализировать вектор движения ветра с украинской стороны на нашу территорию. Ведь аэростаты неуправляемы в полете, у них там нет никаких дополнительных силовых установок, они идут именно по направлению ветра, и можно достаточно четко определить тот сектор на трассе, где следует ожидать появления дронов противника, заключают аналитики.

Комментарий Сергей Бендин, эксперт в области воздухоплавательных технологий:

- Аэростаты, которые противник запускает в сторону России, в том числе и к трассе "Новороссия", как правило, изготовлены из латекса и отличаются предельно низкой стоимостью. Подобные решения впервые были применены в Великобритании. Однако для отечественной системы ПВО такие аэростатные "доставщики" беспилотников сегодня представляют собой вполне реальную проблему. Их крайне трудно перехватывать: они радиопрозрачны, движутся с малой скоростью и, используя воздушные потоки, способны подниматься на большие высоты.

Еще несколько лет назад ВСУ лишь делали первые шаги в военном применении воздухоплавательной техники и массово запускали в сторону Москвы недорогие метеозонды с прикрепленными к ним уголковыми отражателями - оклеенными алюминиевой фольгой пенопластовыми конструкциями. Такие свободно дрейфующие аэростаты могли лететь как на обычных высотах - около 2 километров, так и, в зависимости от воздушных потоков, подниматься на 8 километров и даже выше. Операторы радаров ПВО ВС РФ фиксировали огромное количество ложных целей, в результате чего радары перегружались и фактически "ослеплялись", теряя возможность эффективно обнаруживать реальные воздушные угрозы. Это использовалось для нанесения ударов по военной и гражданской инфраструктуре.

Сергей Бендин, эксперт в области воздухоплавательных технологий. Фото: Из личного архива

Как правильно заметили военные эксперты в исследовании Atomik Cherry, в настоящее время украинская сторона существенно расширила спектр применения воздухоплавательной техники, свободно дрейфующие аэростаты, находящиеся в воздушных потоках на высотах, близких к эшелонам гражданской авиации, уже используются для заброски вглубь территории России беспилотников самолетного типа "Хорнет". Пролетев на шаре несколько сотен километров, такой пассивный боевой дрон отцепляется, включает собственный двигатель и преодолевает еще несколько сотен километров до назначенной цели.

Возникает закономерный вопрос: какими средствами противодействовать подобным угрозам?

БПЛА, действующие, как правило, на высотах до 2 километров, в данном случае практически бесполезны. Расходовать дорогостоящие зенитные ракеты на массовые дешевые аэростаты экономически нецелесообразно. По большому счету, аэростат является сравнительно копеечным носителем - по сравнению со стоимостью ракеты, поэтому подобный обмен заведомо оказывается невыгодным.

Если всерьез говорить о создании эффективной системы борьбы с вооруженными аэростатами противника, то одним из возможных решений могла бы стать специализированная группировка аэростатов-перехватчиков. С их борта могли бы применяться специализированные высотные беспилотники, ракеты класса "воздух-воздух", барражирующие боеприпасы, а в перспективе, возможно, и лазерное оружие либо специальные пушки, аналогичные тем, которые разрабатывались еще в СССР для уничтожения свободно дрейфующих аэростатов-разведчиков в стратосфере.

Подобные воздухоплавательные решения, направленные на повышение эффективности системы ПВО, теоретически могут быть реализованы в достаточно сжатые сроки, однако лишь при наличии соответствующего государственного оборонного заказа.

Андрей Полынский