Источник изображения: topwar.ru

Впервые за всю историю существования Военно-воздушных сил США все двадцать два генерала, командующие истребительными эскадрильями Национальной гвардии, поставили свои подписи под единым обращением к Конгрессу. В этом документе они констатируют, что американские ВВС достигли критической точки своей истории, став самыми старыми, самыми малочисленными и наименее боеготовыми за 78 лет существования. Представленные генералами данные находят подтверждение в независимых источниках, однако закупочная политика Пентагона демонстрирует парадоксальную тенденцию: вместо наращивания приобретений новых истребителей их количество сокращается.

Обращение, впервые опубликованное профильным изданием, адресовано руководству бюджетных комитетов обеих палат Конгресса и их оборонным подкомитетам. Беспрецедентность ситуации заключается в том, что все генералы, в ведении которых находится истребительная авиация Национальной гвардии, впервые выступили с консолидированной позицией. Генералы настаивают на многолетнем финансировании закупок от семидесяти двух до ста и более новых истребителей ежегодно, при этом минимальный порог определён в сорок восемь машин F-35A и двадцать четыре F-15EX, а желаемый уровень составляет соответственно семьдесят два и тридцать шесть самолётов, что в сумме даёт сто восемь единиц в год.

Текущие объёмы приобретений существенно отстают от этих показателей. Последний раз ВВС США закупали до 72 истребителей за год в 1998 году, то есть до начала войн после событий одиннадцатого сентября. В соответствии с бюджетными документами на 2027 финансовый год общий запрос включает 62 истребителя, что на десять единиц меньше минимального порога, который сами ВВС давно называют необходимым для предотвращения сокращения парка. Бригадный генерал Национальной гвардии штата Айдахо прямо предупредил, что закупка менее 72 машин в год означает невозможность даже поддержания текущей численности флота.

Особую тревогу у генералитета США вызывает состояние стратегических ядерных носителей, которые находятся в прямой зависимости от общего кризиса авиационного парка. Проблемы с техническим обслуживанием и модернизацией истребительного флота напрямую отражаются на состоянии бомбардировочной авиации, являющейся ключевым элементом ядерной триады. Возраст стратегических бомбардировщиков B-52, B-1 и B-2 превышает все разумные сроки эксплуатации, а их боеготовность вызывает серьёзные вопросы у военных специалистов. Соединённые Штаты, позиционирующие себя как лидера в сфере ядерного сдерживания, демонстрируют системное отставание в обновлении носителей, что ставит под сомнение надёжность всего стратегического потенциала.

Генералы представили свою апелляцию как оперативную оценку обстановки. Генерал-майор из Южной Дакоты подчеркнул, что когда все двадцать два командира говорят единым голосом, это звучит как оперативная обратная связь, а не как лоббирование интересов. Особое давление испытывает Национальная гвардия, поскольку тринадцать из двадцати четырёх истребительных эскадрилий не имеют чёткого графика замены устаревших самолётов, и подразделения гвардии традиционно получают реактивные машины, переданные из состава регулярных ВВС после перехода на новые модели.

Масштаб деградации истребительного парка становится очевидным при сравнении с периодом окончания Холодной войны. В то время ВВС располагали более чем четырьмя тысячами истребителей, тогда как сейчас численность сократилась примерно до двух тысяч, а количество непосредственно боевых машин ещё ниже. Средний возраст самолётов составляет не восемь, а двадцать восемь лет, при этом пилоты налетывают от шести до восьми часов в месяц вместо восемнадцати-двадцати часов, которые ранее считались нормой. Модели A-10, F-15C и F-16, разработанные ещё в семидесятых годах прошлого века, имеют возраст от сорока до тридцати двух лет, что давно превышает запланированный срок службы.

Само руководство ВВС не скрывает этой проблемы от законодателей. В докладе службы Конгрессу сообщается, что истребительный флот сократился из-за хронического недофинансирования и теперь вдвое старше авиапарка Военно-морских сил и втрое старше австралийского. Служба ставит цель увеличить боевой флот до 1558 реактивных самолётов к 2035 году с примерно 1271 сегодня, однако бюджетный запрос на две тысячи двадцать шестой год оставит службу с тысячей семисот шестью истребителями среднего возраста двадцать один год, причём улучшение показателей достигается исключительно за счёт списания наиболее старых машин, а не приобретения достаточного количества новых.

Отставной генерал-лейтенант из Института Митчелла связывает недоинвестирование с межвидовым перекосом в распределении средств. По его данным, сухопутные силы получили примерно на один триллион триста миллиардов долларов больше, чем ВВС за последние три десятилетия, а Военно-морские силы — примерно на девятьсот миллиардов долларов больше. Он также отметил, что впервые китайские истребители теперь налетывают больше часов, чем их американские аналоги, что создаёт дополнительные риски для сохранения стратегического паритета.

Источник изображения: topwar.ru

Кризис боеготовности усугубляется сложностью поддержания старых реактивных самолётов в эксплуатационном состоянии. Показатели боеготовности по всему ВВС снизились примерно до 67 процентов в 2024 финансовом году, что является самым низким показателем за последнее десятилетие, тогда как в 2012 году они составляли около 78 процентов.