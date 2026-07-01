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ЦАМТО

Desan Shipyard приступила к строительству второго многоцелевого корабля MPMS для Береговой охраны Малайзии

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Desan Shipyard
Desan Shipyard.
Источник изображения: Desan Shipyard

ЦАМТО, 30 июня. Турецкая компания Desan Shipyard сообщила о состоявшейся 25 июня церемонии закладки киля второго многоцелевого корабля MPMS (Multi-Purpose Mission Ship), предназначенного для Береговой охраны Малайзии.

Как сообщал ЦАМТО, письмо о предоставлении контракта на поставку первого многоцелевого корабля MPMS представители малазийского Агентства обеспечения безопасности на море (MMEA) и турецкой Desan Shipyard подписали в марте 2025 года. В мае 2025 года Министерство внутренних дел Малайзии заключило с Desan Shipyard контракт на поставку корабля. Стоимость заказа составила 68,8 млн. долл.

Церемония резки стали для строительства корабля состоялась на предприятии Desan Shipyard в Стамбуле 9 июля 2025 года, закладки киля – в августе 2025 года. Как ожидается, он поступит на вооружение к концу 2027 года.

В январе 2026 года Агентство MMEA подписало письмо с принятием предложения (LOA) о строительстве второго корабля. Министерство внутренних дел Малайзии подписало с Desan Shipyard контракт на его постройку в апреле 2026 года. Стоимость заказа составила 83,75 млн. долл.

Планируется, что корабли будут применяться для патрулирования, обеспечения безопасности морских путей сообщения и мониторинга обстановки в Южно-Китайском море, проведения поисково-спасательных операций, противодействия вторжению иностранных судов, незаконному рыболовному промыслу, контрабанде и торговле людьми.

Длина корабля MPMS составит 99 м, ширина – 17 м, осадка – 4 м, расчетная скорость – более 20 узлов, автономность – до 30 суток. Помимо экипажа из 70 человек, на борту могут быть размещены дополнительно до 30 сторонних лиц. Судно будет оснащено четырьмя скоростными катерами-перехватчиками (FIC), двумя беспилотными летательными аппаратами ВВП, вертолетной площадкой, медицинским пунктом и камерой предварительного заключения.

Хотя подробности о вооружении не разглашаются, ожидается, что корабль получит носовую 30-мм артиллерийскую установку и два ДУМВ с 12,7-мм пулеметами. В оснащении судна примут участие ведущие компании турецкой оборонной промышленности, включая Aselsan и Havelsan.

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Страны
Китай
Малайзия
Турция
Компании
Aselsan
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