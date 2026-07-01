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ЦАМТО

ВВС США провели пуск ракеты AGM-158C LRASM с борта бомбардировщика B-2 Spirit

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Источник изображения: Фото: "Отвага2004"

ЦАМТО, 30 июня. Командование Тихоокеанских Военно-воздушных сил США (PACAF) 29 июня официально объявило об успешном пуске ПКР большой дальности AGM-158C LRASM с борта стратегического бомбардировщика B-2A Spirit.

Пуск был произведен в рамках многонациональных военных учений Valiant Shield 2026 (VS26) в северной части Марианских островов в акватории Тихого океана. Это первое публичное официальное подтверждение применения B-2A Spirit с данным типом ракетного вооружения.

Пуск был произведен по кораблю-мишени, которым являлся выведенный из боевого состава ВМС США десантный транспортный корабль-док. В результате прямого попадания корабль был уничтожен.

B-2A Spirit – американский дозвуковой малозаметный стратегический бомбардировщик производства Northrop Grumman. Самолет способен нести до 16 ракет AGM-158C LRASM во внутренних отсеках вооружения, что обеспечивает низкую ЭПР. До публикации официальных материалов о пуске в июне 2026 года, ВВС США не раскрывали данных о возможности применения LRASM с данного типа носителя.

AGM-158C LRASM – дозвуковая противокорабельная крылатая ракета класса "воздух-поверхность", разработанная компанией Lockheed Martin. Изделие создано на базе крылатой ракеты AGM-158B JASSM-ER и принята на вооружение ВВС США в 2018 году, ВМС США – в 2019 году.

Основные тактико-технические характеристики: длина – 4,26 м, диаметр – 635 мм, размах крыла – 2,7 м, стартовая масса – 1250 кг, масса боевой части – 453 кг, дальность пуска – до 926 км, максимальная скорость – 1050 км/ч (около 0,9 М), система наведения – инерциальная навигационная система (INS) с коррекцией по сигналам GPS.

Ракета выполнена с применением технологий малозаметности. На маршевом участке траектории полет осуществляется на средних высотах с последующим переходом на сверхмалые высоты в режиме огибания поверхности моря на конечном участке. Бортовые алгоритмы искусственного интеллекта обеспечивают идентификацию и поражение конкретной цели в ордере кораблей без применения внешней системы целеуказания. Ракета способна функционировать в условиях радиоэлектронного противодействия.

Помимо B-1B Lancer (до 24 ракет) и B-2A Spirit (до 16 ракет), интеграция ракеты осуществлена или ведется на B-52H Stratofortress (до 20 ракет), F/A-18E/F Super Hornet (1–2 ракеты), F-15E Strike Eagle, F-16 Fighting Falcon, а также на F-35C Lightning II (в конфигурации внешней подвески). Ракета также может применяться с надводных кораблей через корабельный вертикальный пусковой комплекс Mk.41 при оснащении стартовым ускорителем, что увеличивает стартовую массу до приблизительно 2000 кг. Стоимость единицы изделия составляет от 700 тыс. до 1 млн. долл. в зависимости от производственной партии и конфигурации.

В официальном сообщении PACAF от 29 июня 2026 года указывается, что боевой пуск LRASM с B-2 Spirit "подтверждает расширенные возможности по достижению стратегических целей в зоне потенциальных угроз". Командующий PACAF генерал Кевин Б.Шнайдер акцентировал внимание на роли противокорабельных ударных операций как инструмента обеспечения присутствия США в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
F-15
F-16
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