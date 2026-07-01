«Удар из космоса»: Кац - о работе в Израиле над космической лазерной системой

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что страна активно работает над созданием космических лазерных систем, способных наносить удары с орбитальных космических платформ над поверхностью Земли.

По его словам, Израиль привлекает ведущих учёных и инженеров, чтобы стать мировым лидером в этой сфере.

Кац:

Если нам это удастся, это обеспечит нам решающее преимущество в сдерживании, атаке и уничтожении целей.

В настоящее время Израиль уже обладает одной из самых наземных лазерных систем — Iron Beam (ивр. Ор Эйтан — «Свет Эйтана»).

Это мощная лазерная установка класса 100 кВт, разработанная компаниями Rafael и Elbit Systems. Система, изображённая на фото к материалу, способна перехватывать ракеты, миномётные снаряды, беспилотники и другие воздушные угрозы на расстоянии до нескольких километров.

Стоимость одного перехвата составляет всего несколько долларов, что делает её значительно экономичнее традиционных ракетных комплексов вроде «Железного купола».

Переход к космическим лазерам рассматривается как следующий стратегический шаг, который позволит Израилю получить глобальное преимущество в будущих конфликтах. Разработка ведётся в условиях растущей региональной напряжённости, при которой Израиль настаивает на полной ликвидации иранской ракетной и ядерной программ.