МНО Польши подписало пакет контрактов на закупку трех НАПЛ класса А26 компании Saab

ЦАМТО, 30 июня. Агентство вооружений МНО Польши 29 июня объявило о подписании пакета контрактов в рамках программы Orka, предусматривающей поставку ВМС Польши трех НАПЛ, а также предоставление временных решений.

Первым Агентство вооружений и шведская компания Saab заключили контракт стоимостью около 47 млрд. швед. крон (4,23 млрд. евро по текущему курсу) на поставку трех неатомных подводных лодок, построенных на базе проекта НАПЛ класса А26, а также сопутствующего вооружения, пакетов логистической поддержки и обучения.

Поставка подводных лодок будет осуществляться поэтапно в соответствии с потребностями Польши до 2038 года. Это означает, что 2038 год станет не только окончательным сроком поставки всех подлодок, но и рубежом восстановления боеготовности ВС Польши в виде возможности применять подводные лодки, адаптированные к специфическим условиям Балтийского моря – с современным вооружением, оборудованием, подготовленными экипажами и сопутствующей поддержкой.

Процесс поставка первой НАПЛ начнется в 2031 году, а полностью передача будет завершена в 2032 году. Это позволит провести всестороннюю подготовку экипажа ВМС Польши на полученном корабле и выполнить весь спектр испытаний, предусмотренных соглашением, с польским экипажем на борту и под командованием польского офицера.

График поставки согласован с задачами по развитию инфраструктуры и необходимостью обеспечения унификации головного корабля с двумя последующими НАПЛ, выполненными в серийной версии. Указанные в соглашении сроки поставки обозначены по результатам анализа командования ВС Польши, что позволяет оптимизировать конфигурацию приобретаемых кораблей, в том числе путем размещения заказов на оборудование с длительными сроками изготовления. В результате переговоров были достигнуты наиболее выгодные условия контракта, удовлетворяющие обе стороны.

В соответствии с подписанным соглашением, компания Saab также передаст польской оборонной промышленности технологии, знания и опыт в сфере технического обслуживания и ремонта НАПЛ в течение всего срока эксплуатации.

Второе соглашение на сумму около 1,9 млрд. шведских крон (171 млн. евро) заключено Агентством вооружений МНО Польши с Агентством материального обеспечения ВС Швеции (FMV) и касается лизинга подводной лодки класса А17 (Sodermanland), включая сопутствующие оборудование, вооружение, поддержку и обучение.

Подводная лодка, систематически проходившая модернизацию, будет передана ВМС Польши для эксплуатации в 2027 году после завершения обучения польского экипажа. НАПЛ будет состоять в составе ВМС Польши под польским флагом до ввода в строй первой новой подводной лодки.

Как заявлено, подводные лодки класса А26 будут применяться ВМС Польши для защиты национальных интересов в Балтийском море. Их основным вооружением станут 400-мм и 533-мм торпеды. Корабли также можно будет применять для ведения разведки, поддержки многодоменных операций с участием ССО и постановки минных заграждений.

Благодаря малозаметности и оснащению воздухонезависимой энергетической установкой с двигателем Стирлинга, обнаружение НАПЛ будет затруднено. Длина подлодок составит около 66 м, ширина – около 7 м, водоизмещение – около 1900 т, экипаж – 26 человек, автономность – несколько недель,

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2025 года по результатам полученных предложений комиссия по оценке МНО Польши рекомендовала Швецию в качестве предпочтительного претендента на заключение контракта на поставку новых НАПЛ для ВМС страны. Данное решение было одобрено правительством Польши, что позволило приступить к реализации процесса покупки.