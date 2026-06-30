Где новые Ту-214? Про 100 новых станков, круглосуточный график и дополнительные версии самолета

Попытки ускорить производство Ту-214 на Казанском авиазаводе активно продолжаются, из-за этого за пределы предприятия через местные СМИ также активно проникает информация о том, как всё это происходит. Сдвиг с мёртвой точки в виде одного готового самолета в год всё-таки произойдет в 2026 году, но не дотянет до 4 машин, которые уже пообещали Минпромторгу РФ. Разбираемся, что говорят в Казани в самом конце июня, тем более, что предприятием начали заниматься всерьез.

Начнем с хорошего. Новый и очень большой цех, который начали строить еще в 2022 году специально под Ту-214, достроили, оснастили производственным оборудованием (новые токарные и фрезерные обрабатывающие центры) и запускают в 2026 году. Тут и высокая автоматизация производства (два оператора обслуживают до 8 роботизированных станков, измерение качества выпущенных деталей доверили роботизированным комплексам). Правда, люди всё равно требуются, и их не хватает. Здесь, как отмечают местные источники, в кадровом вопросе наблюдается отсутствие системной работы по обучению и удержанию персонала, текучка кадров, недостаток мастеров и наставников. Говорят в казанских СМИ и о застарелой проблеме местного авиастроения – на КАЗе жива избыточная бюрократия с перестраховками, переизбытком внутренних стандартов по сравнению с другими российскими авиазаводами, а это тормозит работу в случае любой даже небольшой проблемы. Вместе с человеческим фактором пока еще не всё гладко с продукцией механообработки – на складах нет запаса деталей, которые бы позволили быстрее собирать фюзеляжи. Сказать, что с этим не борются, будет неправильно. Работа идет, и вот в каких направлениях.

На очередных двух машинах срок стыковки крыла с фюзеляжем сократили всего до 2 недель. Это для предприятия хороший результат, и достигли его после установки стыковочного стенда и, главное, круглосуточной работе. Да, в условиях, когда всего не хватает, приходится увеличивать еще и нагрузку на персонал. В ближайшее время ряд цехов планируют перевести на круглосуточный режим. Плюс чтобы хватало деталей – запускается собственный большой центр механической обработки (более 100 современных станков), идет процесс ввода в строй нового оборудования.

Так сколько всё-таки готовых Ту-214 выдаст Казанский авиазавод в 2026 году? Государству как главному инвестору обещали, как мы помним, еще в конце 2025 года обещали целых 8 бортов на нынешний год. Правда, затем цифру скорректировали до четырех с удвоением (!) в 2027-м. Этот объем и попал во все официальные СМИ России в начале июня 2026 года, о чем мы рассказывали в нашем материале:

Планов в эфир выдали предостаточно. Исходя из них, в 2028 году завод должен уже выдавать по 20 Ту-214 в год. При этом в 2024 и 2025 годах здесь, напомним, выпустили по 1 самолету, а до того и вовсе два года ничего никому не сдавали. Для совершения трудовых подвигов государство в 2022-2023 годах выдало серьезные объемы финансирования, закупили новое оборудование, построили новые площади. Но переход от единичной, фактически «отверточной», сборки к поточной для предприятия старого формата, каким фактически являлся долгое время зависавший в своей местечковой атмосфере завод, дело непростое. А тут еще на порог пришел второй перевозчик России в лице авиакомпании S7 (она же «Сибирь») и заказал 100 самолетов с началом поставки первой машины в 2029 году (самый большой заказчик хочет Ту-214 с двумя членами экипажа вместо трех, как сейчас). Да и авиакомпании «Ред Вингз» 11 самолетов пообещали с 2027 года. На дворе – кончается июнь 2026 года. Что происходит с фактической сдачей самолетов?

Суда по описанному в казанских СМИ и соцсетях, единственный выпущенный в 2025 году Ту-214 RA-64536 в мае 2026-го сдали заказчику, причем, который раньше нигде не звучал. Это компания «Джетлет», базирующаяся в санкт-петербургском аэропорту Пулково с флотом из пары вертолетов и пары бизнес-джетов. Но это машина прошлого года, что дальше? Дальше идет соответственно RA-64537, первый в 2026 году, он выведен со стапеля, получены двигатели. Поставлена задача передать на летные испытания в июле, прогнозируется задержка их начала местными источниками. В стадии окончательной сборки вторая машина 2026 года постройки с регистрационным номером RA-64538. Этот Ту-214 доставлен на окончательную сборку и находится на стадии состыкованного фюзеляжа. Третья машина RA-64539 пока находится в агрегатной сборке, и в Казани также выражают сомнения насчет ее полной готовности до конца этого года. Таким образом, если вся информация из местных источников полностью соответствует действительности, то в 2026 году завод сдаст сразу 2 новых самолета, а третий борт плавно перетечет по срокам сдачи на начало 2027 года. Итого выходит: 2,5 самолета вместо одного, но не 4, как пообещали государству. В 2027 году придется и это наверстывать, и дальше увеличивать объемы, потому что даже четыре новых Ту-214 никого в Москве не устроят. Там ждут больше.

На этом фоне «на добивку», как говорится, пошла информация, что массу самолета хотят снизить на 2,5 тонны, а в салон «утрамбовать» 220 человек в новой максимальной компоновке. К этому добавится кабина на 2 членов экипажа вместо 3, и возможное новое наименование Ту-214М. Жадность перевозчиков, конечно, не знает границ, и наверное дай им волю, они бы и 250 человек запихали, поставив стоя в салоне, но есть всё-таки в нашей гражданской авиации нормы и ограничения при сертификации. Между тем, когда несостоявшийся первый покупатель новых Ту-214 после 2022 года, авиакомпания «ЮВТ Аэро», заказывал себе первые 4 машины, то там не планировали издеваться над пассажирами и видели самолет со стандартным расстоянием между рядами кресел в эконом-классе (78 сантиметров) плюс бизнес-класс – итого не более 182 пассажиров. У «Сибири» (S7), которая, кстати, и будет в ближайшие годы ключевым заказчиком у Казанского авиазавода, видение темы другое – там хотят машину с одноклассной компоновкой, вмещающей до 213 пассажиров. В общем, «резиновый» Ту-214 (а может и Ту-214М) на подходе. Но для начала нужно полноценное серийное производство.

Иван Захаров, Евгений Белкин