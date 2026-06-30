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Время электроники

Сегодня Южная Корея представила масштабную промышленную стратегию, ориентированную на полупроводники и искусственный интеллект

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Флаг Южной Кореи
Флаг Южной Кореи.
Источник изображения: pm1.narvii.com

Президент Ли Мён Бак объявил об инвестициях в производство чипов на сумму более 576 миллиардов долларов для обеспечения глобального доминирования и восстановления баланса экономического роста.

П‌о мнению Reuters, план, разработанный при участии Samsung Electronics и SK Hynix , является смелым шагом по согласованию целей Южной Кореи в области искусственного интеллекта и производства чипов с его обещанием сократить региональное неравенство и оживить экономику за пределами Сеульского столичного округа.

Ли, в окружении руководителей двух крупнейших в мире производителей микросхем памяти, назвал эту инициативу «большим скачком вперед», сосредоточенным на «трех направлениях»: полупроводниках, физическом искусственном интеллекте и центрах обработки данных.

«Мы должны обеспечить безопасность ключевых элементов искусственного интеллекта быстрее, чем любая другая страна», — заявил президент в телеобращении.

Samsung и SK Hynix инвестируют 800 триллионов вон (518,30 миллиарда долларов) в строительство двух новых заводов по производству микросхем в юго-западном регионе Южной Кореи, сообщил министр промышленности Ким Чон Гван.

Ли заявил, что юго-западный город Кванчжу и провинция Южная Чолла также инвестируют в эти проекты от 5 до 20 триллионов вон. Еще 81 триллион вон планируется вложить в кластер по производству корпусов для микросхем в районе Чхунчхон недалеко от Сеула.

По словам Ли, на юго-западе страны будут расположены крупные кластеры по производству микросхем, которые будут использовать большие, но пока не задействованные мощности.

Эксперты отрасли говорят, что диверсификация инвестиций в производство микросхем за пределами Сеула может ослабить инфраструктурные ограничения, но предупреждают, что для строительства современных фабрик требуются огромные объёмы электроэнергии и воды, развитая логистика, обширные сети поставщиков и высококвалифицированная рабочая сила — то есть те элементы, которые в новом регионе могут масштабироваться недостаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий спрос на искусственный интеллект.

Южная Корея становится одним из главных бенефициаров резкого роста глобальных инвестиций в искусственный интеллект благодаря доминирующему положению Samsung Electronics и SK Hynix в производстве чипов с высокой пропускной способностью (HBM), необходимых для современных процессоров ИИ.


Доля рынка DRAM в денежном выражении. Данные актуальны на первый квартал 2026 года. Источник: Counterpointб Brenda Goh Благодаря контролю над поставками HBM эти компании играют ключевую роль в глобальном стремлении к разработке более мощных систем искусственного интеллекта. Обе компании имеют крупные центры производства полупроводников в столичном регионе Сеула.

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