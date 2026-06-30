ВМС США разрабатывают портативный ДНК-тест для идентификации биологического оружия в полевых условиях

US Navy

Лаборатория военно-морских исследований ВМС США (NRL) совместно с партнерами разработала портативную систему для выявления биологических угроз путем анализа ДНК в полевых условиях — FFBS.

Ее основа — более чем десятилетняя работа в рамках программы F-FAST. В отличие от химического и радиологического оружия, для биологического оружия нет такого же простого полевого «аналога» реагентов, датчиков или счетчика Гейгера. Раньше для проведения подобных анализов требовались полноценная лаборатория с дорогим оборудованием, квалифицированные специалисты и строгий контроль за соблюдением мер безопасности. Задача разработчиков состояла в «упаковке» результатов исследований в компактный алгоритм, которым сможет воспользоваться военный микробиолог или санитар без фундаментальной подготовки в области молекулярной биологии.

US Navy

FFBS может анализировать ДНК и РНК, поскольку разные патогены по-разному хранят генетическую информацию; выдавать результаты исследований менее чем за полчаса; не ограничиваться поиском по списку заданных патогенов, в частности дополнительно обнаруживать неизвестные ранее организмы, быстро и точно определять штамм, а также фиксировать признаки его генетической модификации. Весь комплект рассчитан на использование в полевых условиях: оборудование миниатюризировано и защищено от внешних воздействий. Новая технология будет предоставлять командирам подразделений на поле боя критически важную информацию при возникновении малейших подозрений в применении биологического оружия. К настоящему времени технология уже протестирована на военных учениях в различных климатических условиях — в пустыне, Арктике и на кораблях ВМС.

Александр Агеев